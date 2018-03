Competence Call Center forciert Wachstumskurs durch Einstieg von Silverfleet Capital

Wien (OTS) - Competence Call Center (CCC) will weiter expandieren und sich neue Märkte im In- und Ausland erschließen. Dazu arbeitet sie ab 2014 mit der europäischen Beteiligungsgesellschaft Silverfleet Capital zusammen.

Christian Legat, CEO von Competence Call Center, freut sich mit seinem stabilen und erfahrenen Management Team weiter zu wachsen. CCC ist bereits an 11 Standorten in 7 Ländern vertreten und plant die Expansion des Geschäfts unter anderem in Frankreich und in osteuropäischen Märkten.

"Die zunehmende Internationalisierung des Geschäfts und die Konsolidierung in der Branche birgt weitere Wachstumsfelder für CCC. Mit unserem neuen Eigentümer haben wir das Potential, einen großen und bedeutenden Teil zur aktuellen spannenden Entwicklung der globalen Call Center Industrie beizutragen", so CEO Christian Legat.

Guido May, Silverfleet Capital Senior Partner, verantwortlich für den deutschsprachigen Raum und führend bei der Durchführung des Investments: "CCC ist ein Unternehmen mit extrem hohem Qualitätsanspruch und einem exzellenten Management Team, das sich dem besten Kundenservice für seine Partner verschrieben hat. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit und darauf, das Unternehmenswachstum und die Geschäftsentwicklung von CCC zu unterstützen."

CCC Gründer und Mitglied des Aufsichtsrats, Thomas Kloibhofer bleibt neben dem neuen Haupteigentümer Silverfleet Capital am Unternehmen beteiligt.

Über Competence Call Center:

Das 1998 gegründete Unternehmen beschäftigt mehr als 4.500 Mitarbeiter. Die Spezialisten für Kundenkommunikation sind an Standorten in Berlin, Bratislava, Bukarest, Dresden, Essen, Istanbul, Leipzig, Paris, Wien und Zürich tätig. 2013 ist erneut ein Rekordjahr in der Unternehmensgeschichte.

Über Silverfleet Capital:

Silverfleet Capital unterstützt seit 25 Jahren als unabhängige europäische Beteiligungsgesellschaft, mit Hilfe der Investmentexperten Teams in München, London und Paris mittelständische Unternehmen beim organischen Wachstum sowie bei der Umsetzung von Buy&Build-Strategien.

Rückfragen & Kontakt:

Competence Call Center AG

Marianne Rutrecht

Public Relations

Tel.: 0043 1 811 22-7703

Marianne.Rutrecht @ yourccc.com

Web: www.yourccc.com