Große Jubiläumsfeier zu "200 Jahre Adolph Kolping"

Wien (OTS) - Vor 200 Jahren, am 8. Dez. 1813, wurde Adolph Kolping (1813 - 1865), katholischer Priester, Sozialreformer und Wegbereiter des heute nach ihm benannten Verbandes, geboren. Diesen Anlass feierte Kolping Österreich am Freitag im Gartenpalais Lichtenstein mit einem hochkarätig besetzten Festakt unter dem Ehrenschutz von Bundespräsident Heinz Fischer; u.a. mit Bundeskanzler Werner Faymann, Apostol. Nuntius Peter Stephan Zurbriggen, Generalpräses Ottmar Dillenburg und dem Vizepräsidenten des Europäischen Parlaments Othmar Karas. "Kolping steht für das Gegenteil von Gleichgültigkeit", betonte der Bundeskanzler in seinem Grußwort und bedankte sich für die wichtige Arbeit des Sozialverbandes Kolping Österreich, der durch gezieltes Hinschauen und konkretes Handeln einen wichtigen Beitrag in unserer Gesellschaft leiste. Kolping-Präsidentin Christine Leopold verlieh in ihrer Festrede ihrer Freude darüber Ausdruck, dass Kolping als einer der ältesten Sozialvereine Österreichs nach wie vor in hochaktueller Weise die Lebensverhältnisse so vieler Menschen positiv verändere.

