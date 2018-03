FPÖ-Obermayr: THIP statt Zimt! Nicht vom Wesentlichen ablenken!

Soll bizarrer Zimt-Streit Freihandelsgespräche mit den USA überwürzen?

Wien (OTS) - "Dänische Zeitungen berichten dieser Tage ausgiebig über den 'Zimt-Zoff', den sich Brüssel und Kopenhagen demzufolge liefern", so heute der freiheitliche EU-Mandatar Mag. Franz Obermayr. "Wir kennen diesen Vorgang zur Genüge, von Traktorsitzen, Glühlampen, ungebührlich gekrümmten Gurken und Bananen, zu salzhaltigem Gebäck oder verschwenderischen Duschköpfen und Toiletten."

"Ob nun ernsthaft daran gedacht ist, traditionellen Backwaren den Kampf anzusagen, weil sie aufgrund angeblich gefährlich hoher Gehalte als bedenklich eingestufter Inhaltsstoffe aus dem Verkehr zu ziehen seien, lassen wir einmal dahingestellt", meint Obermayr. "Tatsache bleibt die Methode, mit virtuellen aber emotionalen Debatten über Wesentliches hinwegzutäuschen, das unterdessen still und heimlich, von der europäischen Öffentlichkeit unbemerkt, abgehandelt wird."

"Ob er letztlich Marmelade oder Konfitüre heißen darf, der Aufstrich, an dem man gerade hinter verschlossenen Türen zu Gange ist, wird keinem Europäer sein tägliches Brot versüßen. Alleine mit den wenigen Ingredienzien, die bis dato durchgesickert sind, lässt sich festhalten, dass die geplante Transatlantische Handels- und Investitionspartnerschaft (THIP) sehr viel weitreichendere und akutere Gefährdungen unserer Freiheit zu bieten hat als sämtliche bislang dank Brüssels Gnaden regulierte Lebensbereiche Europas zusammen. Demzufolge", so Obermayr abschließend, "wäre es hoch an der Zeit, den Teig zu analysieren, den die EU-Verhandler derzeit im Namen aller Europäer anrühren, statt sich lange mit Gewürzen aufzuhalten. Auch und besonders den Medien stünde es gut zu Gesicht, endlich aus dem Brüsseler Ablenkungszirkus auszubrechen und über jene Weichenstellungen zu informieren, die unser aller Zukunft entscheidend prägen werden."

