Arbeitsmarkt - SP-Tanja Wehsely: Qualifikationsmaßnahmen wichtiger denn je!

Erneuter Rückgang bei Jugendarbeitslosigkeit

Wien (OTS/SPW-K) - "Die derzeitige Situation am Arbeitsmarkt kann man nicht schönreden. Die Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sind noch deutlich spürbar. Das nach wie vor geringe Wirtschaftswachstum hat entsprechend negative Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Wien wird daher alle Anstrengungen, die Auswirkungen der Krise einzudämmen, weiterhin aufrecht halten. Das bedeutet Investitionen in Wirtschaft und Infrastruktur aber auch in die Qualifizierung der Wiener ArbeitnehmerInnen", erklärt SPÖ-Landtagsabgeordnete und stellvertretende waff-Vorstandsvorsitzende (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds) Tanja Wehsely anlässlich der veröffentlichten Arbeitsmarktdaten von Dezember.

Wehsely weiter: "Aktive Arbeitsmarktpolitik ist dabei ein Gebot der Stunde. In die Qualifikation der WienerInnen zu investieren, schafft zwar keine neuen Jobs, aber Aus- und Weiterbildung rüstet die Menschen, um mit den steigenden Anforderungen am Arbeitsmarkt bestmöglich zurecht zu kommen und Jobchancen entsprechend wahrnehmen zu können. Denn je besser man ausgebildet ist, desto bessere Chancen hat man am Arbeitsmarkt. Deshalb unternimmt Wien im Rahmen des Qualifikationsplans Wien 2020 große Anstrengungen, die WienerInnen, und hier insbesondere jene, mit höchstens Pflichtschulabschluss, bei ihrer beruflichen Qualifizierung zu unterstützen. Arbeitslose Personen bekommen dabei vom AMS Wien jene Unterstützung, die sie brauchen. Für beschäftiget WienerInnen stellt der waff (Wiener ArbeitnehmerInnen Förderungsfonds)im Sinnen von präventiver Arbeitsmarktpolitik ein umfassendes Unterstützungsangebote rund ums Weiterkommen im Beruf bereit."

"Dass wir den richtigen Weg gehen, zeigt der gerade der Rückgang der Arbeitslosenzahlen bei den Unter-20-Jährigen. So ist es besonders erfreulich, dass im Dezember die Zahl der Jugendlichen rückläufig ist. Bei den Unter-20-Jährigen gab es ein Minus von drei Prozent. Und das ist nicht zuletzt auch ein Verdienst der Wiener Ausbildungsgarantie", so die SP-Politikerin.

"Umfassende Maßnahmen wie die Wiener Ausbildungsgarantie unterstützen mit sichtbarem Erfolg den Einstieg in den Arbeitsmarkt. Mit der Wiener Ausbildungsgarantie investieren wir in die Ausbildung von jungen Menschen und damit in ihre Zukunft. Sie sind die Fachkräfte von morgen. Wir unterstützen Jugendliche dabei, eine fundierte Ausbildung zu erhalten. Dazu kommt spezielle Unterstützung am Übergang Schule-Beruf und die Möglichkeit, Bildungsabschlüsse nachzuholen. Wir lassen die jungen Menschen nicht im Stich - auch nicht jene, die ausgrenzungsgefährdet sind", betont Wehsely.

"Arbeitsmarktpolitik ist Bundeskompetenz. Wien wird jedoch auch weiterhin mit allen zur Verfügung stehenden Möglichkeiten gegen Arbeitslosigkeit kämpfen, so SP-Tanja Wehsely.

An die FPÖ richtet Wehsely abschließend folgende Worte: "Die Menschen gegeneinander mit Halbwahrheiten und Horrorszenarien aufzuhetzen ist nicht nur menschenverachtend, es schafft auch keinen einigen Arbeitsplatz! Der FPÖ geht es aber ohnehin nicht um die WienerInnen, sondern nur um politischen Kleingeldgewinn der schlimmsten Sorte."

Weiterführende Information:

Die 'Wiener Ausbildungsgarantie' ist Teil des 'Wiener Qualifikationsplans 2020' und bedeutet, dass alle Wiener Jugendlichen, die eine Ausbildung machen wollen, einen garantierten und sicheren Lehrplatz bekommen. Ziel ist, dass möglichst viele Wiener Jugendliche eine über die Pflichtschule hinausreichende Ausbildung geboten wird. Der 'Wiener Qualifikationsplan 2020' hat zum Ziel, den Anteil von Personen, die maximal einen Pflichtschulabschluss haben bis zum Jahr 2020 messbar zu reduzieren.

