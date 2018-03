Investitionsförderung für PV-Anlagen ein voller Erfolg

Kronberger PVA: Gelungene Förderaktion für Photovoltaik-Kleinanlagen

Wien (OTS) - Hans Kronberger, Präsident des Bundesverbandes Photovoltaic Austria "Die Strategie des Klima- und Energiefonds ist voll aufgegangen. Die Photovoltaik ist im Bereich der Kleinanlagen bis 5 Kilowattpeak auf dem Weg in die Marktfähigkeit, die wir in den nächsten 3 bis 4 Jahren erreichen. Der Impuls, der vom Klimafonds ausgegangen ist, rechnet sich inzwischen auch für den Fördergeber (also den Staat), da der Rückfluss an Steuergeldern die eingesetzte Fördermenge deutlich übersteigt. Es ist nun wichtig, dass dieser erfolgreiche Weg konsequent weiter fortgesetzt wird."

Rückfragen & Kontakt:

Bundesverband Photovoltaic Austria

DI Vera Liebl

Neustiftgasse 115A/19, 1070 Wien

Telefon +43 (0)1 522 35 81

office @ pvaustria.at

www.pvaustria.at