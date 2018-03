Industrie zu Regierungsverhandlungen: Dinge nicht mehr hinausschieben - Menschen wollen endlich Veränderung

IV-Präsident Kapsch: Brauchen klare Ziele und Zeitplan für kommende fünf Jahre - IV-GS Neumayer: Geht nicht um "Seelen der Parteien", sondern um Zukunft des Landes

Wien (OTS/PdI) - "Wir dürfen jetzt auf keinen Fall die Dinge wieder hinausschieben, uns nur über die nächsten Jahre retten und dann stehen wir in ein paar Jahren wieder vor denselben Problemen. Wir müssen ausgabenseitig sanieren und in die Strukturen gehen", so der Präsident der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Georg Kapsch, heute, Montag, in einer gemeinsamen Pressekonferenz mit IV-Generalsekretär Mag. Christoph Neumayer in Wien mit Blick auf die laufenden Regierungsverhandlungen. "Uns geht es um das Land, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ihre Familien. Wir wollen als Industrie unsere Verantwortung, möglichst viele Arbeitsplätze zu schaffen bzw. zu halten, erfüllen - wie aber sollen wir das bei diesen Rahmenbedingungen tun?" so Kapsch, der darauf hinwies, dass die Kombination von hohen Steuern und sonstigen Belastungen sowie hohen Schulden ein "Jobkiller" sei.

"Mut-Injektion" für die Verhandlungsteams

Internationale Beispiele, wie etwa Schweden, Deutschland oder die Schweiz würden zeigen, wie es anders gehen könne, so Kapsch. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Betrieben, die Menschen wollen endlich Veränderung." Neumayer forderte die Verhandler auf, "jetzt noch einmal Gas zu geben. Es geht nicht um die "Seelen der Parteien", sondern die Zukunft unseres Landes." In diesem Sinne sei der Aufruf der Industrie als "Mut-Injektion für die Verhandlungsteams" zu verstehen, "mehr zu schaffen. Die Bürgerinnen und Bürger haben ein Recht darauf, genau zu wissen, wie es die nächsten fünf Jahre weitergehen soll. Weitere fünf Jahre weiterwursteln geht nicht mehr."

"Sehen bisher noch gar keinen Wurf"

Allerdings sehe man derzeit "keinen großen Wurf - wir sehen bisher noch gar keinen Wurf", wie Neumayer betonte. Dabei hätte auch das Wahlergebnis gezeigt, dass die Menschen Veränderungen wünschten, betonte Kapsch. "Die Reformverweigerer dürfen in Österreich nicht die Oberhand gewinnen." Das Ziel müsse einmal ganz klar ein budgetäres sein: "Keine neuen Schulden ab 2016. Je nachdem, ob wir mehr oder weniger ambitioniert sein wollen, bedeutet das zwischen sechs oder zwölf Milliarden Konsolidierungsbedarf pro Jahr." Es sei gefährlich sich hier einfach auf weiteres Wirtschaftswachstum zu verlassen, gab der Präsident zu bedenken: "Alleine wenn der Zinssatz für Staatsschulden auf zwei Prozent steigen würde, würden uns weitere sechs Milliarden Euro fehlen." Es brauche daher schon jetzt klare Festlegungen, etwa auch auf eine Steuerreform: "Hier sollte die Regierung heute festlegen, wann wir was im Detail machen. Es braucht einen verbindlichen Fahrplan mit Meilensteinen, wann hinsichtlich einer notwendigen Steuerreform was passiert."

Reformnotwendigkeiten zahlreich wie bekannt

Die Reformnotwendigkeiten seien gleichermaßen zahlreich wie bekannt, wie der IV-Präsident betonte: Bei den Pensionen brauche es strukturelle Reformen, reine "Absichtserklärungen" zum faktischen Antrittsalter seien nicht ausreichend. "88 Prozent der Menschen wollen gehen, sobald das System es ihnen erlaubt. Wir müssen die Schlupflöcher in die Frühpension also schließen." Das Bildungssystem müsse modernisiert werde, allem voran im Bereich der Elementarpädagogik und der Sekundarstufe 1 - eine "Verländerung" sei hier zudem auf keinen Fall sinnvoll. Weiters müsse man den Staat auf seine Kernaufgaben zurückführen - "jeder vierte Euro versickert bei uns in der Bürokratie", so Kapsch. Weiters nötig seien Reformen im Gesundheitssystem, Maßnahmen bei den Arbeitszusatzkosten, ein Gesamtkonzept bei Universitäten und Fachhochschulen sowie eine Modernisierung der Arbeitswelt: "Wir müssen heute wie Schweden Maßnahmen zur Abflachung der Lebenseinkommenskurve setzen - es dauert 20 Jahre, bis diese wirken."

Bonus-Malus bei Pensionen "Themenverfehlung"

"Warum sollte man einen Bonus bekommen, wenn man einen guten 55jährigen Mitarbeiter weiter beschäftigt. Ein Bonus-Malus-System wird unsere Probleme im Pensionssystem nicht lösen", wie Kapsch ausführte. Das laufe schlimmstenfalls "auf eine Pragmatisierung Älterer" hinaus. Neumayer betonte, der Vorschlag eines Bonus-Malus-Systems sei eine "Themenverfehlung", das "ist eine arbeitsmarktpolitische Maßnahme, die nichts mit dem Pensionssystem zu tun hat." Das Problem sei, wie erwähnt, dass das System eben einen frühen Pensionsantritt erlaube. Diese Möglichkeiten gelte es zu schließen. Die Frühpensionierung ist für jene, die sie brauchen, nicht für jene, die die gesetzlichen Möglichkeiten ausnützen wollen. Wichtig sei es nun, den Blick auch vermehrt in die Zukunft - und damit auch nach Europa zu lenken, so Neumayer. "Im Bereich der Forschung und Entwicklung müssen wir die F&E-Strategie mit Leben füllen, an der Zielsetzung einer F&E-Quote von 3,76 Prozent sollten wir unbedingt festhalten."

"Reindustrialisierung" konkret umsetzen

In Europa müsse sich die Bundesregierung aktiver einbringen, etwa, um die EU-Strategie einer "Reindustrialisierung" auch konkret umzusetzen. "Wir wollen nicht, dass es uns wie Italien geht, das derzeit pro Tag rund 2.000 Industrie-Arbeitsplätze verliert", so Kapsch. "Ein bisschen mehr Realismus" brauche es schließlich im Energie- und Umweltbereich, wie Generalsekretär Neumayer betonte: "Es bringt nichts, wenn sich Europa unilateral immer höhere Klimaziele setzt, wenn es dem Rest der Welt egal ist." Hier brauche es einen stärkeren Fokus auf Technologie und Innovation, etwa auch im Bereich der erneuerbaren Energie.

