FA-Rösch zur Arbeitslosigkeit: Hundstorfer soll Winterschlaf beenden!

Wien (OTS) - Angesichts der aktuell horrenden Arbeitslosenzahlen fordert der Bundesobmann der Freiheitlichen Arbeitnehmer LAbg. Bernhard Rösch, dass "SPÖ-Arbeitslosenminister" Hundstorfer seinen Winterschlaf beenden soll. Der FA-Obmann warnt davor, dass Ende 2015 die Arbeitslosenzahl auf 500.000 zusteuern werde.

Um die Arbeitslosenrate zu senken wären zahlreiche Maßnahmen notwendig. So etwa gehören die Steuern gesenkt, um die Kaufkraft zu stärken, was auch Arbeitsplätze sichert und neue schafft - und somit dem Staat mehr Einnahmen bringt! Der Eingangssteuersatz muss auf 25 Prozent gesenkt werden. Weiters brauche es einen Mindestlohn in der Höhe von 1.600 Euro und eine Senkung der Lohnnebenkosten. Um auch die Kaufkraft von Familien zu stärken müssten die Familienleistungen endlich an die Inflation angepasst werden.

Kritisch sieht Rösch die bevorstehende Arbeitsmarktostöffnung für Rumänien und Bulgarien. "Bereits seit der letzten Ostöffnung vor wenigen Jahren wurde die Arbeitslosigkeit in Österreich durch billige Arbeitskräfte massiv angeheizt. Die weitere Arbeitsmarktöffnung muss gestoppt werden, die EU müsse bei ihren angeblichen 'Freiheiten' endlich umdenken", fordert Rösch. Von den Sozialpartnern würden diesbezüglich falsche Akzente kommen. Vor allem die Kaske-FSG in der AK sei EU-hörig und habe Anträge der FA, wie etwa einen Stop der Arbeitsmarktostöffnungen stets abgelehnt. FA-Forderungen, wie etwa die Bauwirtschaftsmilliarde seien schon vor Jahren beantragt worden und würden jetzt greifen, wenn sie umgesetzt worden wäre. Doch damals habe auch die FSG eine wichtige Forderung verschlafen, kritisiert Rösch.

