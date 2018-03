Vassilakou: Bundesregierung gefährdet Energiewende und Wirtschafts- standort

Klimaschutz braucht verbindliche Ziele

Wien (OTS) - Was nun aus dem Regierungsprogramm zur Zukunftsfrage Energie öffentlich wird, sei eine schwere Enttäuschung und sogar ein Rückschlag, stellte die Wiener Vizebürgermeisterin und stellvertretende Bundessprecherin der Grünen, Maria Vassilakou fest. Während etwa Wien mit großer Ernsthaftigkeit an konkreten und verbindlichen Zielen arbeite, ist auf Bundesebene kein langfristiger Plan erkennbar. Bei der Energiewende werde massiv auf die Bremse gestiegen: Das nach langjähriger Flaute 2012 neu beschlossene gute Ökostromgesetz soll abgeschwächt werden. "Es fehlt, was dringend aus der Erfahrung der Misserfolge der letzten Jahre notwendig wäre für die Energiepolitik - Klare Energieziele 2030: z.B. Minus 10% Energieverbrauch; 40% Erneuerbare. Eine Energiestrategie braucht Ziele und Verbindlichkeit", so Vassilakou.

Der Regulierungsrahmen im Stromsektor hinke den Entwicklungen auf den Energiemärkten hinterher. Maßnahmen im Sinne der StromkonsumentInnen wären zu ergreifen, wie etwa die Beteiligung aller Bevölkerungsgruppen an der Energiewende - z.B. Nutzung eigener Stromerzeugung aus PV auch für den Wohnungsmieter. Ebenso sollte die Speicherinfrastruktur in den Mittelpunkt gerückt werden. Gleichzeitig müsse in Übereinstimmung mit den Klima- und Energiezielen eine klare Förderstrategie festgelegt werden, wobei die EnergiekonsumentInnen und kluge Regulierungsmaßnmahmen im Vordergrund stehen sollten. Das Denken an immer mehr "Dauerförderfälle" hilft hier nicht weiter, sondern es sollte mit Hochdruck an einem neuen Rahmen für die Energiewende hin zu einem kompletten Umstieg auf erneuerbare Energien gearbeitet werden. Österreich ist in diesem Bereich immer noch führend und sollte die damit verbundenen wirtschaftspolitischen Chancen nutzen. Der Wirtschaftsstandort Österreich lebt von der Innovation und nicht dem Festhalten an alten Technologien.

Vassilakou: "Die Energiewende ist die zentrale Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel und sie ist notwendig, um die Abhängigkeit von teuren Importen von fossilen Energieträgern zu reduzieren. Vor allem die Städte brauchen hier gute Rahmenbedingungen, denn sie müssen trotz Wachstum ihren Energieverbrauch reduzieren. Ich erwarte mir hier von einer österreichischen Bundesregierung, dass sie auch die entsprechenden Voraussetzungen schafft."

