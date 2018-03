AK und Pädagogische Hochschule Wien sorgen für frischen Wind in der politischen Bildung

Auftakt für das neue Zentrum für politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Wien - Gründung mit Förderung der Arbeiterkammer

Wien (OTS) - Einen "neuen Schub für die politische Bildung an den Schulen" erwartet sich Gabriele Schmid, Leiterin der AK Wien Abteilung Bildungspolitik, durch das neue Zentrum für politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Wien. Das Zentrum wurde mit Förderung der Arbeiterkammer gegründet, heute Abend wird bei einer Auftaktveranstaltung an der Hochschule der Kooperationsvertrag übergeben. "Politische Bildung hilft den Kindern unserer Mitglieder, ihre Interessen in der Schule, im späteren Beruf und in der Gesellschaft wahrzunehmen", begründet Schmid die Unterstützung des Zentrums durch die AK. Ruth Petz, Rektorin der Pädagogischen Hochschule Wien: "Politische Bildung schafft ein Fundament zur umfassenden gesellschaftlichen Partizipation. Deshalb müssen Pädagoginnen und Pädagogen im Bereich der Politischen Bildung besonders gestärkt werden."

Politische Bildung in den österreichischen Schulen ist derzeit ein Gemüsegarten. Sie wird in Kombinationsfächern unterrichtet, etwa mit Geschichte und Sozialkunde an den Gymnasien und Neuen Mittelschule. Nur in den Berufsschulen ist politische Bildung ein eigenes Fach. Gleichzeitig gilt politische Bildung als Unterrichtsprinzip in allen Fächern.

Um den Unterricht in politischer Bildung jedenfalls an den Pflichtschulen mit Leben zu erfüllen, wurde jetzt das Zentrum für politische Bildung an der Pädagogischen Hochschule Wien gegründet. Aufgaben sind etwa Entwürfe für neue Konzepte zur Vermittlung der politischen Bildung, zum Beispiel in der Aus- und Fortbildung der LehrerInnen, oder die Organisation von fachspezifischen Tagungen. In den Veranstaltungen und Tagungen soll es insbesondere um die Praxistauglichkeit der Politischen Bildung im Unterricht gehen.

"Die Jugendlichen sind mit der Tagespolitik unzufrieden", sagt Gabriele Schmid, aber sie haben Interesse an konkreten Themen und an Mitsprache in der Gesellschaft." Allein deshalb müsse mehr für politische Bildung in den Schulen getan werden. Die Arbeiterkammer leistet dazu ihren Beitrag, jetzt mit der Förderung des Zentrums für politische Bildung, bisher schon mit Seminaren für LehrerInnen. Wobei nach Auffassung der Arbeiterkammer ein eigenes Schulfach politische Bildung am sinnvollsten wäre.

Ruth Petz erklärt: "Mit der Gründung des Zentrums für Politische Bildung wird ein wichtiger Schritt zur Implementierung der Politischen Bildung in allen Bereichen der

PädagogInnenbildung an der Pädagogischen Hochschule Wien gesetzt."

