Grüne Niederösterreich managen Vorzugsstimmenwahlkampf für Madeleine Petrovic

Arslan: EU-Engagement der grünen Landessprecherin wird unterstützt

St. Pölten (OTS) - Die Entscheidung über die KandidatInnenliste für die EU-Wahl ist gestern am Bundeskongress der Grünen in Salzburg gefallen. Für die Grünen Niederösterreich geht es damit aber jetzt erst los:

Die niederösterreichischen Grünen werden nämlich einen Vorzugsstimmenwahlkampf für Madeleine Petrovic führen. Landesgeschäftsführer Hikmet Arslan: "Die Grünen Niederösterreich werden geschlossen mit und für Madeleine Petrovic wahlkämpfen. Madeleine Petrovic brennt darauf, es nach 10 Jahren Trainingslager Erwin Pröll, mit den Goliaths auf europäischer Ebene aufzunehmen. Ihr Engagement in der Umwelt- und Tierschutzszene und ihre Leistungen für die Bürgerinitiativen gehören honoriert und unterstützt", so Arslan unmissverständlich.

Für den Sprung nach Brüssel braucht Petrovic 20.000 bis 25.000 Vorzugsstimmen. Allein bei der Landtagswahl in Niederösterreich im März 2013 holte Madeleine Petrovic 20.000 Vorzugstimmen.

Arslan ist daher zuversichtlich, das ambitionierte Ziel zu erreichen.

