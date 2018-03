ORF-"Promi-Millionenshow": 200.000 Euro für "Licht ins Dunkel"

Wien (OTS) - ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 2. DEZEMBER 2013, 22.45 UHR BEACHTEN!

Als regelrechte Vielwisser entpuppen sich Christina Stürmer, Stephan Eberharter, Harry Prünster und Michael Ostrowski am Montag, dem 2. Dezember 2013, um 20.15 Uhr in ORF 2 bei Armin Assingers "Promi-Millionenshow". Insgesamt erspielen sie 200.000 Euro für die ORF-Aktion "Licht ins Dunkel", die von SPAR Österreich zur Verfügung gestellt werden. Mit Hilfe des Telefonjokers und der richtigen Antwort A auf die 15. Frage "Welche begehrte Trophäe besteht aus 18-karätigem Gold sowie zwei Ringen aus Malachit am Sockel? (A:

FIFA-WM-Pokal, B: Oscar, C: Goldene Palme, D: Grammy-Trophäe)" steuerte Stephan Eberharter 75.000 Euro zur Gewinnsumme bei.

Der Gewinn wurde von "Licht ins Dunkel"-Geschäftsführerin Christine Tschürtz-Kny und ORF-"Licht ins Dunkel"-Chefin Sissy Mayerhoffer entgegengenommen. Sissy Mayerhoffer, Leiterin des ORF-Humanitarian-Broadcasting: "Ich freue mich, dass wir mit SPAR einen langjährigen Partner als Sponsor für diese Ausgabe der 'Promi-Millionenshow' am 'Licht ins Dunkel'-Aktionstag gewinnen konnten, und bedanke mich für die großzügige Unterstützung, die auch ein Zeichen der Solidarität und sozialen Verantwortung ist! 200.000 Euro gehen auf das Aktionskonto von 'Licht ins Dunkel' - Geld, mit dem wir viel Gutes bewirken und vielen Familien in Österreich eine Last von den Schultern nehmen können. Danke!"

Promis erspielen 200.000 Euro für "Licht ins Dunkel"

Neben Stephan Eberharters 75.000 Euro kamen weitere 25.000 von Christina Stürmer dazu. Sie wusste unter Zuhilfenahme des 50/50-Jokers die richtige Antwort C auf die Frage "Wie nennen die Australier ein Kängurujunges? (A: Chandler, B: Phoebe, C: Joey, D:

Rachel)".

"Wie wird im Billardjargon die Queue-Hilfe zum besseren Erreichen des Spielballs genannt? (A: Oma, B: Opa, C: Papa, D: Mama)" - mit dem Telefonjoker und der richtigen Antwort A bescherte Michael Ostrowski "Licht ins Dunkel" 50.000 Euro.

Ebenso viel kam auch von Harry Prünster dazu, der die Frage "Welcher Schriftsteller unternahm in den 1920er Jahren eine Skitour von Schruns bis Galtür? (A: Gabriel García Márquez, B: Jules Verne, C:

Heinrich Böll, D: Ernest Hemingway)" mit der richtigen Antwort D lösen konnte.

Der Fragenbaum zur "Promi-Millionenshow"

Auch bei der ORF-"Promi-Millionenshow" umfasste der Fragenbaum wieder 15 Wissensfragen aus verschiedenen Gebieten und reichte bis zur 75.000-Euro-Frage.

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 400 Euro

Frage 5: (Gewinnstufe) 500 Euro

Frage 6: 1.000 Euro

Frage 7: 2.000 Euro

Frage 8: 4.000 Euro

Frage 9: 6.000 Euro

Frage 10: (Gewinnstufe) 10.000 Euro

Frage 11: 15.000 Euro

Frage 12: 25.000 Euro: Christina Stürmer

Frage 13: 35.000 Euro

Frage 14: 50.000 Euro: Harry Prünster und Michael Ostrowski

Frage 15: 75.000 Euro: Stephan Eberharter

Die "Promi-Millionenshow" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang auf der ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

ACHTUNG: SPERRFRIST FÜR ALLE MEDIEN (FERNSEHEN, RADIO, INTERNET, TELETEXT UND PRINT) BIS MONTAG, 2. DEZEMBER 2013, 22.45 UHR BEACHTEN!

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at