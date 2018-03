VP-Juraczka ad Mariahilfer Straße: Frau Vizebürgermeisterin, wann kommt die Befragung der Bürger?

Wien (OTS) - "Zwei Jahre nach Beginn der Planungen lichten sich nun endlich die Nebel hinsichtlich der Kosten für die Neugestaltung der Mariahilfer Straße. Warum wir angesichts einer Rekordverschuldung in Wien aber 25 Mio. Euro für die Neugestaltung einer bis Mitte August funktionierenden Einkaufsstraße aufwenden, konnte uns die zuständige Vizebürgermeisterin noch nicht erklären", so der Landesparteiobmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka in einer knappen Reaktion.

Manfred Juraczka: "Mit der völlig misslungenen Testphase samt Adaptierung der Adaptierung hat die grüne Vizebürgermeisterin enormen Schaden angerichtet und nicht die Mariahilfer Straße sondern die Einkaufszentren im Wiener Speckgürtel attraktiviert. Mit 25 Mio. Euro kann darüber hinaus 100.000 armutsgefährdeten Menschen in Wien ein Heizkostenzuschuss in Höhe von 250 Euro ausbezahlt werden. Dort wären die Mittel wohl besser angelegt."

"Ich erwarte mir, dass die nun präsentierten Kosten auch in die Befragung Eingang finden, denn sie sind ein wichtiges Entscheidungskriterium. Und dass die Bürgerinnen und Bürger sehr bald erfahren, wann Sie endlich Ihre Meinung zur Mariahilfer Straße abgeben dürfen", so der ÖVP Wien Landesparteiobmann abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

ÖVP-Klub der Bundeshauptstadt Wien

Tel.: (+43-1) 4000 /81 913

mailto: presse.klub @ oevp-wien.at