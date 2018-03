ÖH ad VwGH-Urteil: Ende des Zwei-Klassen-Doktoratssstudiums

Universitäten müssen gesetzlichen Bestimmungen folgen

Wien (OTS) - Die Österreichische Hochschüler_innenschaft(ÖH) ist erfreut über das heute bekannt gewordene Urteil des Verwaltungsgerichtshofes zu Zulassung zum Doktoratsstudium. Julia Freidl vom Vorsitzteam der ÖH: "Dieses Urteil zeigt einmal mehr, dass die Universitäten sich auch an gesetzliche Bestimmungen halten müssen und mit ihren Ausflügen in den rechtlichen Graubereich ein für alle mal aufhören müssen." Die TU Wien wollte einen Masterabsolventen der FH Oberösterreich nicht zum Doktoratsstudium zulassen. Das war aufgrund einer Verordnung des Wissenschaftsministeriums, die die Zulassungsbestimmungen zum Doktorat regelt, rechtswidrig, urteilt jetzt der VwGH. "Jetzt muss ein Ende der zwei-Klassen-Gesellschaft bei Doktoratsstudien her", fordert Freidl.

Die ÖH setzt sich seit Jahren für eine gleichwertige Anrechnung der Abschlüsse von Fachhochschulen und Pädagogischen Hochschulen bei weiterführenden Studien an Universitäten ein. "Wir sehen den Entscheid des VwGH als Bestätigung, dass wir in diese Richtung weiterarbeiten müssen", meint Julia Freidl: "Um der Hierachie zwischen Universitätsabschlüssen und FH-Abschlüssen ein Ende zu bereiten muss sich die Durchlässigkeit zwischen den Sektoren auch weiterhin verbessern. Langfristig müssen die drei verschiedenen Hochschulsektoren in einen einzigen übergeführt werden."

