Kleinwasserkraft Österreich kritisiert energiepolitischen Doppelpass

Bundesregierung möchte mit der EU-Kommission bei der Energiewende auf die Bremse steigen.

Wien/Berlin/Brüssel (OTS) - Anlässlich der jetzt bekannten Pläne der neuen österreichischen Bundesregierung befürchtet die Kleinwasserkraft Österreich eine Verschlechterung für die Energiewende in Österreich und Europa. "Bereits das deutsche Koalitionsübereinkommen setzt wie das österreichische auf eine Abbremsung der Energiewende und auf neue und zusätzliche Förderungen für fossile Kraftwerke" kritisiert Kleinwasserkraft Sprecher Erwin Mayer. Sowohl in Berlin als auch in Wien wird von Regierungsvertretern behauptet, dass diese Verschlechterungen aus EU-rechtlichen Gründen notwendig seien. Unter den Schlagworten "Europäisierung", "Harmonisierung" und "Marktreife" wie auch "Erhöhung der Fördereffizienz" verbergen sich tatsächlich eine Streichung der Einspeisetarife, die derzeit kleineren dezentralen Ökostromanlagen zu Gute kommen.

Tatsächlich gibt es kein neues EU-Recht, das diese national in Berlin und Wien in Regierungsprogrammen gewollten Verschlechterungen für die Energiewende bedingen würde. Aber Energiekommissar Oettinger musste nur die deutschen Wahlen abwarten und auf die Übernahme seiner Ideen, die wiederum von RWE, EON, Vattenfall und der energieintensiven Industrie bestimmt wurden, in den Regierungsprogrammen hoffen. Jetzt wird dieses doppelte Ja von Berlin und Wien - Österreichs Regierung segelt hier im Windschatten der deutschen Bundesregierung - von Oettinger genutzt werden um tatsächlich neues EU-Recht zu initiieren. Das ist ein nicht öffentlicher Doppelpass zwischen zwei Bundesregierungen und dem Energiekommissar Oettinger zu Lasten der Kleinwasserkraft. Am Ende des Tages werden die Bemühungen der deutschen und österreichischen Bundesregierung das EU-Recht für die erneuerbaren Energien zu verschlechtern auch noch dazu genutzt werden um nachher zu sagen:

"Jetzt müssen wir EU-Recht umsetzen und z.B. nationale Einspeisetarifsysteme aufgeben, wir hätten eh anderes gewollt, aber Brüssel ...".

Konkret befürchtet Kleinwasserkraft Österreich, dass die CO2-Preise in Europa bei unter 5 Euro pro Tonne CO2 verschwindend gering bleiben und neue Atomförderungen in Großbritannien und Tschechien verankert werden könnten. Auch fossile Kohle und Gaskraftwerke als "Brückentechnologie" mit neuen Kapazitätsmechanismen, also Zuschüsse für die Bereithaltung von Kohle und Gaskraftwerken, stellen eine Bedrohung für die Energiewende dar. Auch die Förderung fossiler Kraftwerke mit Kraftwärmekoppelungsgeldern ist hier zu nennen. Offensichtlich sind diese Technologien auch in den nächsten Jahrzehnten nicht "marktreif". "Ein fossiler Lock-In Effekt, bei dem in CO2-intensive Strukturen einzementiert werden, wäre die Folge", befürchtet Mayer. "Bei einem derart verzerrten Energie- und Strommarkt zugunsten der Atomenergie und der fossilen Stromproduktion bedeuten "Marktpreise" und das "Ziel der Marktintegration" von 4 Cent pro kWh das langsame aber sichere Ausbluten für viele Kleinwasserkraftwerke, die dezentral und verlässlich Ökostrom produzieren", so Mayer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Kleinwasserkraft Österreich

Stv. GF Mag. Erwin MAYER

Tel.: 0664/2700441