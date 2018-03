FPÖ-Neubauer: Aktuelle Arbeitslosenzahlen belegen dringend geforderten Handlungsbedarf

Generation 50+ besonders von Arbeitslosigkeit betroffen

Wien (OTS) - "Wie lange wollen SPÖ und ÖVP noch die Arbeitslosenzahlen schön färben? Damit, dass die Arbeitsmarktsituation in anderen EU-Ländern noch dramatischer ist, ist keinem einzigen österreichischen Arbeitssuchenden geholfen. Statt endlich den Ernst der Lage zu erkennen und gegensteuernde Maßnahmen zu ergreifen, verharren unsere noch- und vermutlich künftigen Regierungsparteien nicht nur in der uns nur allzu vertrauten Untätigkeit, sondern sie fördern es auch noch, dass billige Arbeitskräfte aus dem Osten das Land überfluten. Und wenn sie schon die FPÖ der "Panikmache" bezichtigen, dann mögen sie vielleicht den Aussagen der Arbeiterkammerpräsidenten von Salzburg und Burgenland Glauben schenken, die diese Situation vor Monaten schon kritisiert haben", so der freiheitliche Seniorensprecher NAbg. Werner Neubauer heute in einer Stellungnahme zu den aktuell vorliegenden Arbeitslosenzahlen.

Neubauer kritisiert, dass dadurch vor allem wiederum die Menschen über 50, die es ohnehin auf dem Arbeitsmarkt schon sehr schwer haben, weiter benachteiligt werden. Im Burgenland ist seit der Öffnung des Arbeitsmarktes für Ungarn kaum eine frei gewordene Stelle an einen Österreicher vergeben worden, ganz zu schweigen davon, dass ein älterer Dienstnehmer vermittelt worden wäre. "Solange die Zuwanderung der Billigarbeitskräfte aus dem Osten anhält, ist auch ein Bonus-Malus-System zur Anhebung des faktischen Pensionsantrittsalters sinnlos. Wobei ich festhalte, dass die FPÖ ein Anreizsystem generell begrüßen würde, aber die Bestrafung ablehnt. Ein Malus würde die Situation nämlich noch verschärfen, weil die Betriebe dann einerseits Menschen, die in absehbarer Zeit diese Altersgrenze überschreiten würden, gar nicht erst einstellen und andererseits bereits aktive Mitarbeiter rechtzeitig kündigen würden, um dieser Bestrafung zu entgehen. Verlierer sind somit wieder die älteren Dienstnehmer", sagte Neubauer.

Sowohl Neubauer als auch der freiheitliche Sozialsprecher NAbg. Herbert Kickl haben auch mehrfach im Sozialausschuss auf dieses Problem aufmerksam gemacht und die Arbeitsmarktöffnung für Menschen aus Billiglohnländern heftig kritisiert. Aber Sozialminister Hundstorfer war und ist stets bemüht, diese Gefahr klein zu reden, und der FPÖ maßlose Übertreibung vorzuwerfen. "Doch die Zahlen sprechen eine andere Sprache und es ist bei steigender Arbeitslosigkeit unverantwortlich, das Problem durch die Öffnung des Arbeitsmarktes noch künstlich zu verschärfen. Ich fordere daher, dem ungezügelten Zuzug der billigen Arbeitskräfte endlich Einhalt zu gebieten, um den Österreichern Arbeitsplätze zu sichern, um für die Generation 50+ wieder Arbeitsplätze zu schaffen und um in weiterer Folge unsere Pensionen nachhaltig zu sichern", so Neubauer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at