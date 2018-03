KO Hirz: Mit Budget 2014 setzt OÖ seinen bewährten und erfolgreichen Weg durch die Krise konsequent fort

Grüne Schwerpunkte auch im Budget 2014 von zentraler Bedeutung - Appell an Bund, seine Budget-Verantwortung wahrzunehmen

Linz (OTS) - "Das Landesbudget 2014 ist wie schon jenes der Vorjahre eine große Herausforderung, ein Kraftakt der schwarzgrünen Regierungskoalition in einem weiter schwierigen Umfeld. In diesem Sinne ist es ein gutes, ein gelungenes Budget. Ein Budget, das die Weichen für die zukünftige Entwicklung Oberösterreichs stellt und dafür ganz deutlich auch weiterhin klar auf Grüne Schwerpunkte setzt". Dies betont der Klubobmann der Grünen OÖ, Gottfried Hirz zu den morgen Dienstag startenden Budgetdebatten im OÖ. Landtag.

Bund ist aufgerufen, seine Budget-Turbulenzen zu stoppen

Trotz leicht positiver Prognosen ist ein wirklicher Wirtschaftsaufschwung noch nicht erkennbar und der Rahmen für das Budget entsprechend schwierig. Oberösterreich verliert durch die Wirtschaftskrise zwischen 2009 und 2017 1,6 Mrd. Euro an Einnahmen. Verschärft wird die ohnehin schwierige Lage und Unsicherheit durch die Budget-Turbulenzen des Bundes. "Der Entfall der Bundesanteile ist gravierend. Um ca. 90 Millionen Euro werden die Ertragsanteile heuer geringer sein als angenommen und noch weiß niemand, ob es dabei bleibt. Der Bund muss endlich sein Versteckspiel beenden und den Staatshaushalt in den Griff bekommen. Denn wir brauchen Klarheit in Oberösterreich", fordert Hirz und verweist darauf, dass vorerst alle Ermessensausgaben einer Ausgabensperre von 20 Prozent unterliegen, bis verlässliche Daten des Finanzministeriums vorliegen.

OÖ setzt in Wirtschaft- und Finanzkrise auf die richtigen Instrumente

Bei all diesen Widrigkeiten befindet sich Oberösterreich finanziell und wirtschaftlich in einer vergleichsweise sehr guten Position, weil es den richtigen Weg durch die Finanz- und Wirtschaftskrise gewählt hat. Oberösterreich hat nicht auf Spekulationen gesetzt, sondern eine nachhaltige, saubere und transparente Budgetpolitik verfolgt. So ist es gelungen, bei einem größeren Budget das reale Defizit um 34 Millionen auf insgesamt knapp 59 Millionen Euro zu senken. Hirz:

"Unser Kurs hat sich bewährt und wird konsequent fortgesetzt. Nicht radikal, sondern durch Strukturreformen maßvoll sparen um Spielraum zu haben für Investitionen speziell in Zukunftsbereiche - das ist das erfolgreiche Rezept für Oberösterreich. Wir haben unsere Hausaufgaben gemacht, sind daher auf gutem Weg und in der Lage auch noch die Folgen der verheerenden Flutkatastrophe zu schultern", betont Hirz, der nachdrücklich auf die überdurchschnittlich hohe Investquote von 18,7 Prozent verweist.

Grüne Schwerpunkte haben auch im Budget 2014 zentrale Bedeutung

Wesentlichen Anteil an diesem bewährten Weg haben auch weiterhin die Investitionen in Grüne Schwerpunktbereiche:

Energiewende OÖ, Umsetzung Ökojob-Programm, Umsetzung der Landesenergiestrategie 2030, Projekte zur Eindämmung der Energiearmut in OÖ sowie der weitere, massive Ausbau des Hochwasserschutzes als Ressortagenden haben höchste Priorität und sind finanziell abgesichert

Arbeitsplätze erhalten, schaffen und jene durch Vermittlungs- und Weiterbildungsangeboten zu unterstützen, die wie im Fall Lenzing vom Stellenabbau betroffen sind. Die Ökowirtschaft, Sozial-, Gesundheits-und Bildungsbereich bleiben für die Grünen jene Bereiche mit den größten Jobchancen

Bildung und Ausbildung haben den größten Anteil am neuerlich gestiegenen Bildungsbudget. Die Erwachsenenbildung mit dem Nachholen von Bildungsabschlüssen, die forcierte OÖ. Forschungsoffensive, die Fortführung der Schulbauoffensive und der weitere Ausbau von Nachmittagsbetreuung und ganztägiger Schulformen sind die zentralen Felder.

Kinderbetreuung ist eine Zukunftsinvestition, daher wird weiter massiv in den Bau von Krabbelstuben, Kinderbetreuungsplätzen und in die Erweiterung der Öffnungszeiten investiert

Soziale Netze müssen gerade in wirtschaftlichen Krisenzeiten eng geknüpft sein. Mit seiner neuerlichen Steigerung wird das OÖ. Sozialbudget diesem Anspruch gerecht.

Hirz: "Die hohe Lebensqualität der Menschen in Oberösterreich zu sichern, nachhaltig zu investieren, Arbeitsplätze zu schaffen und Verantwortung für die nächsten Generationen zu übernehmen - das ist unsere Aufgabe und unser Ziel. Mit dem Budget 2014 legen wir dafür ein weiteres, wichtiges Fundament".

