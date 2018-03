SP-Deutsch: Strache und Gudenus haben den Menschen nichts zu bieten!

Wiener SPÖ bekämpft Arbeitslosigkeit mit zielgerichteten Maßnahmen

Wien (OTS/SPW) - "Wenn Strache und Gudenus im Doppelpack auftreten, bedeutet das noch mehr geballte Geschmacklosigkeit, als in sonstigen FPÖ-Elaboraten. Den beiden geht es nicht um Lösungsansätze, sondern um billige Polemik gegen die Stadt Wien und Bürgermeister Häupl", wies der Wiener SPÖ-Landesparteisekretär, LAbg. Christian Deutsch am Montag entsprechende Aussagen von Strache und Gudenus zurück. "Wenn Strache erst kürzlich auf Facebook postet, seinen 'richtigen Engel' kennengelernt zu haben, dann bedeutet das: Der FPÖ-Obmann ist nicht von dieser Welt. Das zeigen auch seine uniformierten, polemischen Anwürfe, die an der Realität in Wien völlig vorbei gehen!", so Deutsch weiter.****

An der Arbeitsmarktsituation in Wien gebe es nichts zu beschönigen, stellte Deutsch klar: "Aber im Gegensatz zu Strache und Gudenus, die außer Hass und Hetze nichts zu bieten haben, kämpfen wir mit zielgerichteten Maßnahmen für mehr Arbeitsplätze: Einerseits investiert die Stadt massiv in die Zukunftsbereiche Bildung, Soziales, Gesundheit und Wohnbau. Denn davon profitiert nicht nur die Wirtschaft, sondern alle Wienerinnen und Wiener ziehen Vorteile daraus. Andererseits unterstützen wir die ArbeitnehmerInnen mit maßgeschneiderten Programmen dabei, sich für bessere Jobchancen zu qualifizieren. Vor allem im Jugendbereich sichert die Ausbildungsgarantie Lehrlingen einen Ausbildungsplatz. Das ist konstruktive Politik für Wien und seine Menschen - während die FPÖ lediglich damit beschäftigt ist, Ressentiments zu schüren." (Schluss) tr

