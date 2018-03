Stronach/Nachbaur: Einheitliches Haushaltsrecht auch gegen Willen der Länder durchsetzen

Einrichtung eines nationalen Schuldenmonitors auf der Webseite des Rechnungshofs gefordert

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz forderte Team Stronach Klubobfrau Kathrin Nachbaur erneut ein Ende der Schuldentricksereien von Rot und Schwarz. Sie begrüßte in diesem Zusammenhang eine neue Regelung der EU, wonach ab 2014 alle ausgelagerten Schulden in das staatliche Budget einzurechnen sind. In diesem Zusammenhang verlangte sie eine rasche Abkehr von der Kameralistik in den Ländern und hin zur modernen doppelten Buchführung, die den tatsächlichen Schuldenstand zeigt.

Im Bundesbereich bedeutet dies laut Nachbaur: "Dann werden die 13 Milliarden und 4 Milliarden Euro, die der ÖBB-Infrastruktur AG und der BIG umgehängt wurden ebenso sichtbar, wie die an die ASFINAG ausgelagerten Gemeindeschulden." Weniger erfreulich dabei sei, dass damit die Staatsschulden auf über 80 Prozent des BIP klettern, was zu einem Downgrading der Republik und in der Folge zu höheren Zinsen und neuen Belastungen für die Steuerzahler führen könne, warnte Nachbaur.

Die Versprechen der Regierung vor der Wahl würden nach der selbigen regelmäßig in Sparpakete verwandelt, kritisierte Nachbaur. "Dieser Zirkus, der sich alle 5 Jahre wiederholt, muss endlich aufhören. Rot und Schwarz stehen nicht unter Denkmalschutz! Die Bürger müssen die Wahrheit kennen!" Daher fordert das Team Stronach die Einrichtung eines nationalen Schuldenmonitors auf der Webseite des Rechnungshofs, der für jeden Bürger und vor allem für die Regierungsverantwortlichen einsehbar ist.

Weiters verlangte Nachbaur ein einheitliches Haushaltsrecht, denn laut Schätzungen des Rechnungshofs sind die Schulden der österreichischen Gemeinden mit 10 Milliarden Euro weit höher als die offiziell angegebenen 3,5 Milliarden. Nachbaur: "Als ich das Thema im Budgetausschuss angesprochen habe, meinte die Finanzministerin, sie selbst wär die größte Verfechterin eines einheitlichen Haushaltrechts, doch die Länder sperrten sich dagegen". Diese vor rund 250 Jahren eingeführte Kameralistik sei längst nicht mehr zeitgemäß.

Nachbaur erinnerte, dass Fekter eine Umstellung auf doppelte Buchführung auf Basis des Paragrafen 16 Abs. 1 erreichen könne, der seit 1948 im Finanz-Verfassungsgesetz steht. Die Länder berufen sich jedoch auf die "Heiligenbluter Vereinbarung aus dem Jahr 1974, wonach nicht nur der Finanzminister, sondern auch die Landeshauptleute und die Städte- und Gemeindevertreter einer solchen Änderung zustimmen müssten. Dies komme einem föderalistischen Staatstreich gleich, dem es entgegenzuwirken gelte, erklärte Nachbaur. "Ich hoffe, dass die Finanzministerin den Mut hat, sich für eine entsprechende Anwendung der Finanzverfassung einzusetzen. Denn das dadurch zu gewinnende Einsparungspotential ist gewaltig", so die Team Stronach Klubobfrau.

