ORF III am Dienstag: Nationalratssondersitzung zum Budget, Best-of von "Was schätzen Sie ...?"

Außerdem: "Hyundai Kabarett-Tage"-Best-of, "Die Geschichte der Enid Blyton" im "euro.film"

Wien (OTS) - Live aus dem Parlament überträgt ORF III Kultur und Information am Dienstag, dem 3. Dezember 2013, um 13.15 Uhr die Nationalratssondersitzung zur aktuellen Budgetsituation. Der Hauptabend in ORF III startet um 20.15 Uhr mit einem Best-of von "Was schätzen Sie ...?", das unter dem Motto "Überraschungen & Rekorde" steht und ein Wiedersehen mit prominenten Gästen bringt. Ebenfalls ein Best-of bieten die "Hyundai Kabarett-Tage" um 21.05 Uhr, die Comedians wie Fredi Jirkal, Martin Kosch, Susanne Pöchacker und die Zwa Voitrottln im Wiener "Local" auf die Bühne bitten. Anschließend erzählt der "euro.film" um 22.00 Uhr "Die Geschichte der Enid Blyton": Helena Bonham Carter ist in die Rolle der Egozentrikerin und bekannten Jugendbuchautorin geschlüpft, die den in ihren Büchern proklamierten Werten im Alltagsleben nicht gerecht werden kann.

Die Sendungen im Überblick:

"Politik live: Nationalratssondersitzung" (13.15 Uhr)

Live und in voller Länge überträgt ORF III (parallel zu ORF 2) aus dem Parlament die Sondersitzung des Nationalrats. Die Opposition moniert einmal mehr die Unklarheit über die künftige Budgetsituation Österreichs. Nachdem Finanzministerin Maria Fekter in der vorangegangenen Nationalratssitzung die offenen Fragen rund um die finanzielle Zukunft des Landes aus Sicht von FPÖ und Grünen nicht ausreichend beantwortet hat, wird nun eine dringliche Anfrage an Bundeskanzler Werner Faymann gerichtet. Nun wird ein echter Kassasturz gefordert, um Klarheit im Bundesfinanzrahmen bis 2018 zu schaffen. Auf ORF 2 kommentiert die Sitzung Fritz Jungmayr, auf ORF III kommentieren Chefredakteur Christoph Takacs und Andreas Heyer.

"Was schätzen Sie ...? - Überraschungen & Rekorde" (20.15 Uhr)

Bei "Was schätzen Sie ...?" stehen "Überraschungen & Rekorde", ein Best-of des vergangenen Jahres, auf dem Programm: Der Künstler Erwin Wurm hat das mit Abstand älteste Objekt der Sendungsgeschichte mitgebracht, der Opernsänger Kurt Rydl hingegen das vielleicht Schwierigste. Mit Autor und Regisseur Gerhard Tötschinger ist auch einer der größten Sammler zu Gast, und einen unfreiwilligen Rekord liefert ein Gast aus der Steiermark, der das günstigste Objekt vorgelegt hat, das jemals zur Schätzung bereitlag.

"Kleinkunst: Hyundai Kabarett-Tage - Best-of" (21.05 Uhr)

Mit einem Best-of des vergangenen Jahres geht es im Zuge der ORF-III-Kleinkunstreihe "Hyundai Kabarett-Tage" weiter. Fredi Jirkal, Martin Kosch, Susanne Pöchacker und die Zwa Voitrottln verwandeln das Wiener "Local" im Stadtbahnbogen zur Kabarettbühne.

"euro.film: Die Geschichte der Enid Blyton" (22.00 Uhr)

"Fünf Freunde", "Hanni und Nanni" oder "Dolly" sind nur ein paar der bekanntesten Jugendbuchklassiker von Enid Blyton. Der "euro.film" präsentiert mit "Die Geschichte der Enid Blyton" einen dokumentarischen Film über das Leben der britischen Kinder- und Jugendbuchautorin (1897-1968), die darin von Ausnahmeschauspielerin Helena Bonham Carter verkörpert wird. Regisseur James Hawes zeigt die Erfolgsautorin allerdings als eiskalte Egozentrikerin: Ihren Ehemann Hugh (Matthew Macfadyen) treibt sie in Depression und Trunksucht, und während sie sich liebevoll um ihre jungen Fans kümmert, werden die eigenen Kinder ins Internat oder zur Nanny abgeschoben.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at