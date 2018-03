ORF SPORT + mit der Live-Übertragung vom Volleyball-CL-Spiel SK Posojilnica Aich/Dob - Zenit Kasan

Am 3. Dezember im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 3. November 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung vom Volleyball-Champions-League-Spiel SK Posojilnica Aich/Dob - Zenit Kasan um 20.15 Uhr und das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 22.45 Uhr.

Der ÖVV-Meister SK Posojilnica Aich/Dob hat zur Halbzeit der starken Champions-League-Gruppe E mit Titelverteidiger Lok Nowosibirsk, Zenit Kasan und Lube Banca Macerata in drei Spielen drei Niederlagen kassiert. Dennoch zog Aich/Dob-Manager Martin Micheu eine positive Zwischenbilanz: "Wir haben gegen jeden gezeigt, dass wir ihn fordern können. Deshalb können wir zuversichtlich in die nächsten Champions-League-Spiele gehen." Zuletzt unterlagen die Kärntner in Russland dem hohen Favoriten Zenit Kasan mit 1:3 und gewannen dabei erstmals in der Königsklasse einen Satz. Kasan ist ein europäischer Spitzenclub, die Russen haben 2008 und 2012 die Champions League gewonnen. Umso mehr freute sich der Champions-League-Neuling über den zweiten Satz, der mit 25:19 an die Gäste ging. "Dass wir einen Satz gegen diesen Club gewinnen konnten, ist ein Traum. Kasan hat das beste Umfeld, das ich bisher gesehen habe. Ihre Trainingshalle ist so groß wie unsere Jufa-Arena", erklärte Micheu.

Kommentator ist Boris Kastner-Jirka, an seiner Seite als Kokommentator fungiert Daniel Lion.

Details unter presse.ORF.at. Alle Live-Übertragungen sind außerdem via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Live-Stream zu sehen.

(Stand vom 2. Dezember, kurzfristige Programmänderungen möglich)

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at