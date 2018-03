EEÖ-Geschäftsführer Westerhof kritisiert Mutlosigkeit bei Koalitionsverhandlungen

Energie- und Klimapolitik braucht mehr als nur inhaltslose Floskeln

Wien (OTS) - Wien - der Dachverband Erneuerbare Energie Österreich kritisiert die Mutlosigkeit der SPÖ und ÖVP bei den Koalitionsverhandlungen. Statt eine ambitionierten Klima- und Energiepolitik festzulegen, mit langfristigen Strategien zur Verringerung der CO2-Emisisonen und mit klaren Ausbauzielen für erneuerbare Energien, beschränkt sich die künftige Koalition auf inhaltslose Floskeln. "Österreich hat die besten Voraussetzungen von der Energiewende zu profitieren", so EEÖ-Geschäftsführer Westerhof "die künftige Regierung droht den jetzigen Schwung aber einzubremsen statt zu verstärken".

Erneuerbare Energie Österreich begrüßt das Bekenntnis der SPÖ und ÖVP zu drei unterschiedlichen Zielen in der internationalen Klima-und Energiepolitik: es soll nicht nur ein Erneuerbaren-Ausbauziel, sondern auch ein CO2-Reduktionsziel und ein Effizienzziel geben. Abgesehen davon befürchtet der Verband aber eine Verschlechterung gegenüber die jetzige Situation. "Wo bleibt der Ausstiegsplan für Kohlekraft? Wo bleibt das Verbot für neue Ölheizungen? Mit welchen Mitteln soll die Sanierungsrate im Wohnbau angehoben werden? Wie soll das Steuersystem ökologisiert werden? All diese Fragen bleiben unbeantwortet", so Westerhof. "Stattdessen wird uns eine neue Energiestrategie versprochen - obwohl die jetzige nicht mal ansatzweise umgesetzt ist"

Der Dachverband Erneuerbare Energie Östereich verlangt von der künftigen Bundesregierung eine aufkommensneutrale Steuerreform, als wichtigste fiskalpolitische Maßnahme um die Energieeffizienz zu steigern und die CO2-Emissionen zu verringern. Das jetzige erfolgreiche Einspeisetarifsystem muss als zentrales Instrument der Energiewende im Strombereich gehandhabt bleiben. Drittens muss die Bundesregierung für 2030 eine Verringerung des Energieverbrauchs von 30 Prozent und der CO2-Emisssionen von 55-60 Prozent, und einen Ausbau des Anteils der erneuerbarer Energien auf 60 Prozent festlegen.

Weiterhin muss sich die künftige Bundesregierung bei der EU für ein rasches Ende der Subventionen für Atomenergie und fossile Energien einsetzen. "Eckpfeiler einer fortschrittlichen Energiepolitik wäre ein Ende für die wettbewerbsverzerrende Förderungen für Atom- und Kohlekraft", so Westerhof. "Wenn diese Wettbewerbsverzerrung nicht beendet wird, dann dient das den Interessen der großen Energiekonzerne, und erschwert die Umsetzung der Energiewende".

