FP-Seidl zu Heizkostenzuschuss: Rot-Grün lässt Wiener frieren

FPÖ fordert neuerlich Wiedereinführung des Heizkostenzuschusses

Wien (OTS/fpd) - Der Winter ist in vollem Gange, es wird kälter und kälter. Doch während die roten und grünen Politiker in den gutgeheizten Rathausbüros über die nächsten sozialen Kahlschläge in Wien nachdenken, müssen viele Wienerinnen und Wiener bitterlich frieren, kritisiert heute der Wiener FPÖ-Gemeinderat, LAbg. Wolfgang Seidl. Im letzten Gesundheitsausschuss haben Rot-Grün dem Freiheitlichen Antrag auf Auszahlung eines Heizkostenzuschusses nämlich nicht zugestimmt, weshalb es auch im Winter 2013/2014 in vielen Wohnungen eiskalt bleiben wird.

"Es ist eine Verhöhnung der Ärmsten der Armen dieser Stadt, was die selbsternannten roten und grünen Gutmenschen aufführen. Statt Geld für jene aufzubringen, die es dringend benötigen, werden Millionen an Steuergeld in 'brave und linientreue Parteigänger' und in dubiose Vereine sowie unnötige Beauftragte gestopft", so Seidl, der neuerlich festhält, "wir Freiheitlichen versprechen daher heute schon, dass wir den Heizkostenzuschuss nach der nächsten Wahl als Bürgermeisterpartei mit Heinz-Christian Strache wieder einführen werden." (Schluss) hn

