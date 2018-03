ORF-Fernsehen im Jahr 2013: 33,9 Marktanteil

Wien (OTS) - Auf 33,9 Prozent Marktanteil kam das ORF-Fernsehen bisher im Jahr 2013. Im November 2013 erreichte das Angebot des ORF-Fernsehens pro Tag durchschnittlich 3,540 Millionen Seherinnen und Seher. ORF eins kam dabei auf 2,032 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer pro Tag und 11,6 Prozent Marktanteil, ORF 2 auf 2,764 Millionen und auf 20,9 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag der Marktanteil im November bei 32,5 Prozent. In der nutzungsintensivsten Kernzone (17.00 bis 23.00 Uhr) erreichte der ORF in diesem Monat 38,6 Prozent Marktanteil.

Digitalisierungsgrad um zwei Prozentpunkte gestiegen

Im November 2013 hat sich für den ORF das Konkurrenzumfeld abermals verschärft: Mittlerweile leben 81 Prozent aller Personen in österreichischen TV-Haushalten mit digitalem Empfang (vor allem Satellit). Das entspricht im Vergleich zum November 2012 einem Anstieg um zwei Prozentpunkte. In digitalen Satellitenhaushalten sind derzeit durchschnittlich 135 Sender (davon 96 in deutscher Sprache) empfangbar, in digitalen Kabelhaushalten im Schnitt 101 Sender (davon 77 deutschsprachige).

36,2 Prozent Marktanteil für die ORF-Senderfamilie

Gemeinsam mit den Spartensendern ORF III Kultur und Information und ORF SPORT + sowie 3sat und ORF 2 Europe erreichte das ORF-TV-Programmangebot im abgelaufenen Monat durchschnittlich 36,2 Prozent Marktanteil pro Tag.

16,5 Millionen Online-Video-Abrufe im ORF.at-Netzwerk

Die Live-Streams und Video-on-Demand-Angebote des ORF im Internet wurden vom Publikum auch im November 2013 stark genutzt: Im gesamten ORF.at-Netzwerk (ORF-TVthek sowie Video-Angebote auf anderen Seiten wie iptv.ORF.at, sport.ORF.at, insider.ORF.at etc.) wurden insgesamt 16,5 Millionen Video-Abrufe verzeichnet. 14,8 Millionen davon entfielen auf die Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at).

Topreichweiten im November 2013

Nach "Bundesland heute" und der "Zeit im Bild" erreichten einmal mehr die "Millionenshow" sowie "Die große Chance" die weiteren Topplätze.

"Bundesland heute" (14. November)

1,231 Millionen Zuschauer, 59 Prozent Marktanteil

"Zeit im Bild" (24. November)

1,151 Millionen Zuschauer, 43 Prozent Marktanteil

"Die Millionenshow" (18. November)

807.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"Die große Chance - Das Finale" (8. November)

785.000 Zuschauer, 31 Prozent Marktanteil

"Die große Chance - Die Entscheidung" (8. November)

740.000 Zuschauer, 40 Prozent Marktanteil

"Fußballländerspiel Österreich - USA" (19. November)

740.000 Zuschauer, 26 Prozent Marktanteil

"Universum: Nockberge" (26. November)

736.000 Zuschauer, 25 Prozent Marktanteil

"Abfahrt Herren Lake Louise" (30. November)

730.000 Zuschauer, 28 Prozent Marktanteil

"FeierAbend" (1. November)

709.000 Zuschauer, 27 Prozent Marktanteil

"Tatort: Mord auf Langeoog" (24. November)

704.000 Zuschauer, 23 Prozent Marktanteil

Großes Interesse an der "Großen Chance"

Bis zu 892.000 Zuschauerinnen und Zuschauer wollten sich am 8. November die finale Live-Show der "Großen Chance" nicht entgehen lassen. Mit durchschnittlich 785.000 und 31 Prozent Marktanteil bei "Das Finale" und durchschnittlich 740.000 und 40 Prozent Marktanteil bei "Die große Chance - Die Entscheidung" wurden die höchsten Reichweiten der dritten Staffel erzielt. Besonders groß war das Interesse einmal mehr beim jungen Publikum: "Das Finale" und "Die Entscheidung" erreichten bei den 12- bis 29-Jährigen einen Marktanteil von 37 bzw. 40 Prozent. Bei den 12- bis 49-Jährigen waren es 37 bzw. 43 Prozent. Insgesamt waren beim Finalabend von "Die große Chance" 1,581 Millionen Menschen zumindest kurz dabei. Die dritte Staffel erreichte insgesamt - mit den sechs Castingshows und den vier Live-Shows - 3,982 Millionen Zuseherinnen und Zuseher (ebenfalls weitester Seherkreis) - das entspricht rund 55 Prozent der österreichischen TV-Bevölkerung 12+.

DGC-Juror Peter Rapp feierte im November sein 50-jähriges Bühnenjubiläum - und der ORF feierte ihn am 2. November mit "Rapp und Roll". 334.000 Zuschauer bei 25 Prozent Marktanteil (23 bzw. 27 Prozent in den jungen Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) waren via ORF eins mit dabei.

2,7 Millionen beim ORF-Schwerpunkt Novemberpogrome

Insgesamt 2,659 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (weitester Seherkreis) erreichte der umfangreiche zeitgeschichtliche Schwerpunkt, das sind 37 Prozent der heimischen TV-Bevölkerung. Besonders erfreulich war das Interesse der jungen Zuschauer/innen: In der Zielgruppe 12-49 Jahre wurden insgesamt 983.000 Menschen erreicht, bei den 12- bis 29-Jährigen 280.000.

ORF-Korrespondenten-Reportagen als Publikumshit

Weiter hervorragend angenommen wurde die "Weltjournal"-Serie "Mein ..." gestaltet von den ORF-Korrespondenten, im November mit "Mein Berlin" (Peter Fritz) und "Mein Brüssel" (Cornelia Primosch) und einer durchschnittlichen Reichweite von 269.000 bei 19 Prozent Marktanteil.

Von den Nockbergen bis zur Pharmaindustrie: Topdokus mit Topwerten

Mit Waltraud Paschingers "Nockberge - Land zwischen Himmel und Erde" startete "Universum" am 26. November spektakulär und höchst erfolgreich einen Reigen von Eigenproduktionen. Im Schnitt 736.000 Zuschauer bei 25 Prozent Marktanteil (15 Prozent in der Zielgruppe 12-49 Jahre) wollten sich das Porträt eines der schönsten Flecken Österreichs nicht entgehen lassen. Ebenfalls top im November - die "Menschen & Mächte"-Doku von Kurt Langbein über "Die Tricks der Pharmaindustrie" am 27. November mit 285.000 Zuschauern bei 19 Prozent Marktanteil. 236.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 15 Prozent Marktanteil erinnerten sich am 22. November mit "Universum History" an den "Tag, an dem Kennedy starb".

Mit dem von Andreas Novak konzipierten "Menschen & Mächte"-Dreiteiler "Jahrzehnte in Rot-Weiß-Rot" über die 80er, 90er und 2000er Jahre setzt der ORF seit 28. November die erfolgreiche Zeitgeschichte-Serie fort. Die Dokumentation von Wolfgang Stickler "Die 80er Jahre - Die Skandalrepublik" am 28. November sahen im Schnitt 500.000 Zuschauer/innen bei 19 Prozent Marktanteil.

Dokusoaps punkten beim jungen Publikum

Vor allem beim jungen Publikum gut etabliert haben sich die beiden mittwöchigen ORF-Dokusoaps "Undercover Boss" und "Die härtesten Jobs Österreichs" mit bis zu 422.000 Zuschauern bei 16 Prozent Marktanteil (22 bzw. 23 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) und 285.000 Zuschauer bei elf Prozent Marktanteil (14 bzw. 17. Prozent in den jungen Zielgruppen) im November.

"Eckel mit Kanten" und (vielen) Sehern

Zum neuen Publikumsliebling avancierte im November Klaus Eckel mit seinem "Eckel mit Kanten" im Rahmen von "DIE.NACHT". Im Schnitt 192.000 Zuschauer bei 16 Prozent Marktanteil (18 bzw. 17 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) verfolgten die schrägen Ansichten von Eckel und seinen Gästen.

Halbe Million bei Kratkys Jahresrückblick

"Backstage 2013" mit Ö3-Weckermann Robert Kratky versammelte am 22. November nicht nur interessante Gäste zum ersten Jahresrückblick, sondern erreichte mit bis zu 525.000 Zuschauern (im Schnitt 424.000 bei 19 Prozent Marktanteil - 25 bzw. 26 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) Topwerte.

Austro-Fiction mit Topwerten und einer Emmy-Auszeichnung

Dass für Harald Krassnitzer alias "Paul Kemp" auch im November "Alles kein Problem" war, zeigen die Reichweiten: Mit 589.000 Zuschauern bei 23 Prozent Marktanteil erreichte der Mediator am 14. November den dritthöchsten Wert seit Serienstart.

Ebenfalls made in A war die siebenteilige Krimi-Serie "Janus", die am 12. November spektakulär zu Ende ging. Im Schnitt 418.000 Zuseherinnen und Zuseher bei 16 Prozent Marktanteil (18 bzw. 14 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) folgten Alexander Pschill und seinen Ermittlungen.

Anlässlich der sensationellen Auszeichnung mit einem Emmy rückte der ORF die ORF/ZDF-Produktion "Das Wunder von Kärnten" am 26. November kurzfristig ins Programm. 240.000 bei 18 Prozent Marktanteil wollten die Andreas-Prochaska-Verfilmung einer wahren Geschichte aus Österreich noch einmal sehen.

US-Fiction mit großer Fan-Base

Serienmäßig Erfolge feierten im November US-Serien wie "Grey's Anatomy" (im Schnitt 393.000 Zuschauer bei 14 Prozent Marktanteil -24 bzw. 27 Prozent in den jungen Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) und "Mistresses" (im Schnitt 178.000 bei neun Prozent Marktanteil -je 14 Prozent in den jungen Zielgruppen). Das Serienereignis "House of Cards" erreichte im November 114.000 Zuschauer bei neun Prozent Marktanteil (12 bzw. 10 Prozent in den jungen Zielgruppen).

Einen Reichweiten-Triumph feierte das US-Kino im ORF am 10. November:

Bis zu 712.000 wollten sich die ORF-Premiere von "Die Tribute von Panem" nicht entgehen lassen. Im Schnitt waren 658.000 Zuschauer bei 22 Prozent Marktanteil via ORF eins bei den "Hungerspielen". Mit einem Marktanteil von 43 Prozent in der Zielgruppe 12-29 Jahre wurde der höchste Wert für einen Film seit April 2012 erreicht.

Fußball, Ski und Formel 1 mit Topwerten, Franz Klammer mit "Österreich-Bild"

Die großen drei - Fußball, Formel 1 und Skisport dominieren die Sport-Reichweiten im November. Das Länderspiel Österreich - USA am 19. November verfolgten live in ORF eins in der ersten Halbzeit im Schnitt 740.000 Fans bei 26 Prozent Marktanteil (28 bzw. 37 Prozent Marktanteil in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre).

Groß auch weiterhin das Interesse an der Europa League: Das Spiel Rapid - Genk sahen in der zweiten Halbzeit bis zu 525.000 Fußballfans, im Schnitt waren 485.000 bei 25 Prozent Marktanteil (je 23 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF eins live dabei. Die Begegnung gegen Thun am 28. November erreichte in der zweiten Halbzeit sogar bis zu 557.000 Fußballfans.

Die Begeisterung rund um Marcel Hirscher und den Skiweltcup ist ungebrochen: Den zweiten Durchgang des Herren-Slaloms von Levi sahen am 17. November bis zu 818.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Sehr gut genutzt wurde zudem der Auftakt der US-Rennen im alpinen Skiweltcup. Das Damenrennen aus Beaver Creek (29. November) sahen im Schnitt 483.000 (26 Prozent Marktanteil bei 12+, 23 Prozent bei 12-49 und 17 Prozent bei 12-29), die Abfahrt der Herren in Lake Louise (30. November) verfolgten 730.000. Die Marktanteile lagen bei 28 Prozent (12+), 23 Prozent (12-49) bzw. 19 Prozent (12-29).

Obwohl Sebastian Vettel bereits als Weltmeister feststand, wollten sich 563.000 Motorsportfans bei 18 Prozent Marktanteil den GP der USA am 17. November (16 bzw. 15 Prozent in den Zielgruppen E-49 bzw. E-29 Jahre) nicht entgehen lassen.

Ein (ehemaliger) Sportheld feiert im Dezember seinen 60. Geburtstag -und ein "Österreich-Bild" aus dem Landesstudio Kärnten widmete ihm am 24. November die Doku "Skikaiser Franz Klammer - Ein Champion wird 60". Mit 482.000 Zuschauern bei 22 Prozent Marktanteil erreichte der Film den Topwert seit Jänner 2009.

