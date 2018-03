Haimbuchner zum Arbeitslosenrekord: Steuerreform und Bürokratieabbau dringender den je

Konjunktur mit steuerlichen Entlastungen der Bürger und Unternehmen ankurbeln - Energiepreise zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit mitentscheidend

Linz (OTS) - Klare Worte findet der Landesparteiobmann der FPÖ Oberösterreich, Landesrat Dr. Manfred Haimbuchner angesichts der aktuellen Daten für den Arbeitsmarkt. "Der neue Rekord an Beschäftigungslosen muss bei SPÖ und ÖVP endlich die Alarmglocken schrillen lassen. Jetzt ist es an der Zeit, dass sich die Koalitionsverhandler endlich dazu durchringen, eine Steuerreform und einen massiven Bürokratieabbau in die Wege zu leiten. Der Stellenabbau bei der Lenzing AG war bereits der Mahnruf für die Politik. Und mit den neuen Arbeitsmarktdaten hat es die Politik nochmals schwarz auf weiß, dass endlich Bewegung in die längst überfälligen Reformbereiche kommen muss." ****

Es sei notwendig, die Wirtschaft anzukurbeln. "Dies funktioniert nur über steuerliche Entlastungen für die Bürger und für die Unternehmen", verweist der FPÖ-Landesparteiobmann darauf, dass in weiterer Folge das so vorhandene Geld sofort wieder in die Wirtschaft fließen würde. "Dadurch kann die Konjunktur angekurbelt werden. Eine Verschiebung der von SPÖ und ÖVP vor der Wahl versprochenen Steuerreform muss verhindert werden. Deren rasche Umsetzung ist notwendig", spricht sich Haimbuchner dafür aus, "im Bereich der Bürokratie endlich die Hürden für Unternehmensgründungen und für Investitionen zu senken." Seit Jahren würde die Vertreter der Wirtschaft auf diese Maßnahmen drängen. "Aber die ÖVP hat es nicht geschafft, sich hier gegen die SPÖ und die Beamtenschaft durchzusetzen."

Aus Sicht des freiheitlichen Landesparteiobmannes seien zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit auch die Energiepreise mitentscheidend. "Wird Energie günstiger, so nutzt das auch dem Wirtschaftsstandort. Gleichzeitig wird die angespannte Budgetlage der Haushalte entlastet. Eine dringende Aufgabe der neuen Bundesregierung muss eine Novellierung des Ökostromgesetzes sein. Dieses Gesetz bevorzugt derzeit alternative Energieformen, verteuert aber insgesamt Energie." (schluss) bt

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ Landesgruppe OÖ

Birgitt Thurner, Landespressereferentin

Tel.: 0732/736426 - 31 FAX: DW 15, Mobil: 0664/9072221

birgitt.thurner @ fpoe.at

www.fpoe-ooe.at