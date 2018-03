Der beleidigte Bauch

MEDIZIN populär über den Vormarsch von Verdauungsproblemen

Wien (OTS) - Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär informiert über die vielfältigen Ursachen für den Vormarsch von Verdauungsproblemen in unseren Breiten. Ständig neue wissenschaftliche Forschungen untermauern die große Macht des Darms über unsere körperliche und seelische Gesundheit. Sie zeigen aber auch, warum der Bauch gar so leicht und immer öfter beleidigt ist: Allein in Österreich hat bereits jeder Dritte regelmäßig darunter zu leiden. Experten berichten über jüngste Forschungsergebnisse und nicht ganz alltägliche Hilfen bei Beschwerden mit der Verdauung.

Glück im Doppelpack: Immer mehr Zwillinge in Österreich

Prominente verdeutlichen den neuen Trend: Ob Hermann Maier, Wolfgang Ambros, oder Niki Lauda, sie alle sind in jüngster Zeit Väter von Zwillingen geworden. Woran es liegt, dass in Österreich immer mehr Frauen Kinder im Doppelpack zur Welt bringen, zeigen Experten in der aktuellen Ausgabe von MEDIZIN populär auf.

On-Off-Beziehungen: Das Hin und Her der Liebe

Einmal lieben sie sich, dann hassen sie sich. Einmal sind sie unzertrennlich, dann sind sie wieder getrennt: Es ist das ewige Hin und Her, das On-Off-Beziehungen kennzeichnet. Woran es liegen kann, wenn Paare nicht mit-, aber auch nicht ohne einander sein können, und wie sich der Teufelskreis durchbrechen lässt.

Die aktuelle Ausgabe von MEDIZIN populär erscheint am 2. Dezember 2013.

