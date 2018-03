FP-Strache/Gudenus: Häupl als Titel-Sammler - nicht nur Asylwerber-, sondern auch Arbeitslosen-Kaiser!

Eigene Bürger völlig egal! Verlierer-Koalition setzt nur auf Privilegien, Miss- und Freunderlwirtschaft

Wien (OTS/fpd) - Im Oktober musste die Häupl-Truppe noch 122.374 Arbeitslose ausweisen, ein Plus von 12,9 Prozent. Aber das Ende der Fahnenstange des rot-grünen Versagens ist noch nicht erreicht. Das belegt die Statistik für November. 125.308 Wienerinnen und Wiener suchen aktuell eine Beschäftigung. Im Vergleich zum November des Vorjahres bedeutet das ein Plus von 11,9 Prozent. Bei 800.000 aktiven Arbeiter und Angestellten beträgt die Arbeitslosenquote damit 13,5 Prozent! "Und da sind die versteckten Arbeitslosen, also etwa Menschen, die noch nie in einem Beschäftigungsverhältnis waren, oder Frauen, die wegen Aussichtslosigkeit erst gar nicht nach einem Job suchen, noch gar nicht dabei", weiß Wiens FPÖ-Klubchef und stellvertretender Bundesparteiobmann Mag. Johann Gudenus. Er stellt fest: "Es ist ein mehr als bitteres Geschenk, das Bürgermeister Häupl den Bürgern da einmal mehr unter den Weihnachtsbaum legt!"

FPÖ-Bundes- und Wiener Landesparteiobmann Heinz-Christian Strache zweifelt nicht daran, dass sich die Situation weiter dramatisch verschärfen wird: "Ab 1. 1. reißt die rot-schwarze Bundesregierung die Tore zu unserem Arbeitsmarkt auch für Rumänen und Bulgaren auf. Das ist unverantwortlich und wird noch mehr Leid über die Wienerinnen und Wiener bringen." Man habe es ja bereits bei der Ostöffnung im Jahr 2011 erleben müssen: "Heimische Arbeitnehmer und bereits gut integrierte Ausländer wurden und werden systematisch durch Billig-Kräfte aus dem Osten verdrängt. Wer denkt, dass sich dieser Prozess bei der Öffnung für Bulgaren und Rumänen nicht weiter beschleunigt, ist naiv."

Die beiden FPÖ-Politiker erneuern ihre Forderung nach einer effizienten Arbeitsmarktpolitik: " Die eigenen Bürger sind der Wiener Verlierer-Koalition völlig egal! Sie setzt nur auf Privilegien, Miss-und Freunderlwirtschaft. Gerade weil die Bundesregierung Arbeitnehmer und Unternehmen der unfairen Billig-Konkurrenz aus dem Ausland schutzlos ausliefert, muss Rot-Grün in die Tasche greifen und ein Sonderinvestitionsprogramm sowie ein Hilfspaket für die Wiener Wirtschaft starten. Zusätzlich braucht es eine massive Entlastung der Bürger, um ihre Kaufkraft zu stärken. Rot-Grün fährt Wien geradewegs an die Wand. So eine Stadtregierung können sich die Bürger nicht leisten!" (Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Klub der Freiheitlichen, Pressestelle

Tel.: (01) 4000 / 81 798