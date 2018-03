Georg Plattner ist neuer Direktor der Antikensammlung im Kunsthistorischen Museum

Wien (OTS) - Mit 1. Dezember 2013 hat Dr. Georg Plattner das Amt des Direktors der Antikensammlung und des Ephesos Museums im Kunsthistorischen Museum übernommen. Als langjähriger Kurator in der Antikensammlung folgt er HR Dr. Alfred Bernhard-Walcher nach, der seit 2009 die Antikensammlung geleitet hat.

Dr. Plattner (geb. 1973) absolvierte das Studium der Klassischen Archäologie, Alten Geschichte, Altertumskunde, Papyrologie und Epigraphik und promovierte 2003 sub auspiciis an der Universität Wien mit einer Dissertation zu römischer Architektur und Bauornamentik in Ephesos. 2004 erhielt er den Würdigungspreis des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur.

Georg Plattner hat bereits an zahlreichen archäologischen und althistorischen Forschungsprojekten und Grabungen mitgearbeitet, u.a. Archäologischer Park Carnuntum, Österreichische Akademie der Wissenschaften (Kleinasiatische Kommission, Mosaikenkommission), Universität Wien, Österreichisches Archäologisches Institut, Grabungen und Feldarbeit in Enns, Velia (Süditalien), Kreta und Palmyra (Syrien) und er ist seit 1997 in Kooperation mit dem Österreichischen Archäologischen Institut regelmäßig für Projekte und Forschungsaufenthalte in Ephesos (Türkei).

Er hat Lehraufträge am Institut für Klassische Archäologie der Universität Wien inne und ist seit 2005 Kurator der Antikensammlung des Kunsthistorischen Museums. Zu seinen Forschungsschwerpunkte Römische Architektur und Bauornamentik, römisches Reliefs sowie griechische und römische Skulptur hat Dr. Plattner bereits zahlreiche Publikationen veröffentlicht.

Im Herbst 2014 präsentiert die Antikensammlung anlässlich des 2000. Todestages von Kaiser Augustus ausführlich die Meisterwerke dieser Epoche. Mit der "Gemma Augustea" besitzt die Sammlung das wohl bedeutendste Kunstwerk dieses "Goldenen Zeitalters" der Antike.

