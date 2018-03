VSStÖ: Sterbehilfeverbot in Verfassungsrang wäre ein Kniefall vor der Kirche

Ein Sterbehilfeverbot hat in der Verfassung nichts verloren

Wien (OTS) - "Dass die Regierungsparteien jetzt ein Sterbehilfeverbot in die Verfassung schreiben wollen ist ein neuer gesellschaftspolitischer Tiefpunkt dieser Koalitionsverhandlungen." so Jessica Müller, Vorsitzende des Verbands sozialistischer Student_innen in Österreich (VSStÖ).

Ausgerechnet das Verbot der Sterbehilfe soll in die Verfassung, während SPÖ und ÖVP es aber als ausreichend empfinden, dass Straftaten wie Mord oder Vergewaltigung im Strafgesetzbuch geregelt sind. "Das zeigt klar wie absurd dieser Vorstoß ist!", kritisiert Müller weiter.

Aktive Sterbehilfe ist bereits mit bis zu 5 Jahren Haftandrohung verboten. Dieses Verbot nun in den Verfassungsrang zu heben entbehrt jeder Grundlage und ist als erster indirekter Angriff auf die Fristenlösung zu werten. Das Festschreiben könnte nämlich weitreichende Folgen haben und bei entsprechender Formulierung auch die einfachgesetzliche Fristenlösung betreffen, an der sich die konservativen Kreise nach wie vor stoßen.

"Das Sterbehilfeverbot in Verfassungsrang zu heben würde einen Kniefall der SPÖ vor der katholischen Kirche und der ÖVP darstellen. Damit würde der Religion zugestanden sich weiter in die Politik einzumischen. Das ist rückschrittlich, beschämend und im gegebenen Fall enorm gefährlich!", bekräftigt Müller abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Verband Sozialistischer Student_innen

Florentin Glötzl

Pressesprecher

Tel.: +43 676 385 8813

florentin.gloetzl @ vsstoe.at

http://www.vsstoe.at