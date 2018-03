Grüne-Holub zu Koalitionsverhandlungen: Appell zu mehr Mut in Umwelt und Energiepolitik

LR Holub protestiert gegen momentanes Ergebnis der rot-schwarzen Regierungsverhandlungen zu Umwelt- und Energiepolitik.

Klagenfurt (OTS) - Scharfe Kritik an dem momentanen Ergebnis der rot-schwarzen Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene im Umwelt- und Energiebereich kommt heute, Montag, von Kärntens Umwelt- und Energiereferent Rolf Holub. Die vorliegenden Programmpunkte seien nicht mehr als "Feigenblätter einer unambitionierten Politik in den beiden Bereichen. Beide Themen sind für Österreichs Zukunft zu wichtig, um sie als Nebensächlichkeit zu behandeln", so Holub.

Der Kärntner Energiereferent zeigt sich von SPÖ und ÖVP besonders deshalb enttäuscht, da beide Parteien auf Landesebene durchaus bewusst sei, welche Bedeutung eine vorrausschauende Umwelt- und Energiepolitik nicht nur für Österreich sondern vor allem global habe: "Mit dem Energie-Masterplan hat sich die Kärntner Koalitionsregierung auf Initiative der Grünen zu einer mutigen und ambitionierten Energiepolitik in den nächsten Jahren bekannt. In einem breiten Prozess mit über 200 Expertinnen und Experten und einer umfassenden Bürgerbeteiligung wird sichergestellt, dass sich Kärnten auf einem guten und verträglichen Weg zu 100% Erneuerbaren Energien befindet. Dieses Bekenntnis zu einer wirklich engagierten Energiepolitik würde ich mir von SPÖ und ÖVP auch auf Bundesebene wünschen", so Holub. Gerade in den Bereichen Energieeffizienz, Förderungen und Netzzugang für private Kleineinspeiser gebe es noch Handlungsbedarf.

Das vorliegende Ergebnis aus den Regierungsverhandlungen sei jedenfalls noch viel zu wenig und nicht mehr als leere Worthülsen, schließt Holub: "Ich protestiere auf das Schärfste gegen diese Fahrlässigkeit und appelliere an die Verhandlungsparteien, in den Umwelt- und Energiekapiteln noch deutlich nachzuschärfen. Die Bemühungen seitens der grünen Landesregierungsmitglieder in den Bundesländern dürfen nicht durch eine völlig mutlose Politik der künftigen Bundesregierung konterkariert werden", so der Grünen-Landesrat.

