"kreuz und quer" am 3. Dezember: "Wie das Amen im Gebet"

Danach: Diskussion zum Thema "Warum ich kein Christ bin"

Wien (OTS) - Im Laufe seines Lebens ist jeder Mensch mit Schicksalsschlägen konfrontiert. Gegen einige Krisen kann man ankämpfen und aus ihnen wieder herausfinden. Bei manchen aber findet man sein Glück in der Einsicht, nicht mehr ändern zu wollen, was nicht zu ändern ist. "kreuz und quer" - präsentiert von Doris Appel -porträtiert am Dienstag, dem 3. Dezember 2013, um 22.35 Uhr in ORF 2 in Michael Cencigs Film "Wie das Amen im Gebet" Menschen, die "Amen -So sei es!" zu ihren Lebenssituationen sagen und die Frieden mit dem Unvollkommenen schließen konnten.

Um 23.15 Uhr folgt eine "kreuz und quer"-Diskussion zum Thema "Warum ich kein Christ bin". Mit seinem neuen Buch "Warum ich kein Christ bin" hat der renommierte deutsche Philosophiehistoriker Kurt Flasch eine tiefsinnige wie pointierte Religionskritik formuliert. Was hat die christliche Theologie Flaschs Argumentation entgegenzusetzen? Mit Kurt Flasch diskutieren die Schweizer Philosophin Ursula Pia Jauch, der Wiener evangelische Bischof Michael Bünker und der katholische Theologe Wolfgang Beinert aus Regensburg. Die Diskussion leitet Günter Kaindlstorfer.

"Wie das Amen im Gebet" - Ein Film von Michael Cencig

Die 37-jährige Oberösterreicherin Christiane war fix angestellte PR-Managerin, bevor sie sich selbstständig machte und in Linz ein Geschäft eröffnete, in dem sie auf 300 Quadratmetern Mode von Jungdesignern anbot. Mit diesem Geschäftsmodell erlitt sie Schiffbruch und musste Privatkonkurs anmelden. Das stürzte sie in eine tiefe Depression, sie war völlig am Ende: "Ich dachte, das Leben ist vorbei." Als sie merkte, dass sie zusehends in eine Opferhaltung schlitterte, begehrte sie innerlich dagegen auf. Sie stellte sich die Frage: "Was ist an meiner Situation gut?" Mittlerweilte beackert sie gemeinsam mit ihrem Mann Ulrich ein 2,25 Hektar großes Feld, auf dem sie Himbeeren, Brombeeren, Erdbeeren und andere Obstsorten anbaut. Diesen Herbst stand die erste Ernte an - mit einem alten Traktor und langzeitarbeitslosen Jugendlichen als Erntehelfer.

Die Musikpädagogin Elisabeth und der EDV-Experte Peter sind seit zehn Jahren ein Paar. Nach ein paar Jahren Zweierbeziehung regte sich bei beiden der Kinderwunsch. Elisabeth litt unter einem Myom, einer gutartigen Gebärmutter-Geschwulst. Bald war klar, dass dieses Myom eine herkömmliche Befruchtung verhinderte. Als auch eine künstliche Befruchtung fehlschlug, mussten sie sich damit abfinden, keine Kinder bekommen zu können. Für Elisabeth und Peter steht nun im Vordergrund, aus ihrer Beziehung heraus Glück und Lebenssinn zu schöpfen - auch ohne Kind.

Der Psychotherapeut Helmut musste an mehreren Knackpunkten seines Lebens Amen sagen. Zum Beispiel, als es darum ging, zu seiner Homosexualität zu stehen: "Ich spürte sehr früh, dass ich mich von Männern angezogen fühlte. Das Schwierigste war, diese Tatsache meinem Vater gegenüber einzugestehen." Und schließlich sagte er auch noch Amen bzw. Emuna zum Christentum, in das er hineingeboren wurde bzw. zum Judentum, das er als seine eigentliche Religion erkannte.

Robert kam in Wien als Kind traumatisierter Eltern auf die Welt, die ihm - so sagt er - keine Liebe geben konnten, weil sie selbst nie welche erfahren durften. Den Großteil der vergangenen 30 Jahre verbrachte er im Gefängnis. Durch den Kontakt mit einem Gefängnisseelsorger fand er schließlich zum Glauben - und kann heute Amen zu seinem "verpfuschten Leben" sagen: "Ich beginne jeden Tag mit dem Vaterunser, denn in meiner Psychose war es das Einzige, was mir Halt gab."

Der Universitätsprofessor für Mathematik, Hans Georg, lernte seine Frau mit 17 kennen. Sie war zu diesem Zeitpunkt 16. Geheiratet wurde, nachdem er sein Doktorat gemacht hatte - mit 24 Jahren. Nach zwölf Jahren Ehe kam die Beziehung in die Krise. Schließlich sah er ein, dass an einer Trennung kein Weg vorbeiführte. Zehn Jahre lang herrschte Funkstille zwischen Hans Georg und seiner Exfrau. Dann kam ihr erstes Enkelkind zur Welt - und als Großeltern gelang es ihnen allmählich wieder, eine normale Gesprächsbasis zu etablieren.

"kreuz und quer"-Diskussion zum Thema "Warum ich kein Christ bin"

Dem renommierten deutschen Philosophiehistoriker Kurt Flasch geht es in seinem Buch "Warum ich kein Christ bin" nicht um den Zustand der Kirchen: Die Lehre des Christentums weckte schon früh seine Zweifel. Mit philosophischen Argumenten und mit Hilfe der historisch-kritischen Forschung zerpflückt Flasch die katholische wie evangelische Theologie von Gott, Erlösung und Gottessohnschaft Jesu -und begründet, warum ihm als "glücklichem Agnostiker" nichts abgeht. Ist das Christentum obsolet geworden?

