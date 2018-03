RFW-Bundesobmann und WKÖ-Vizepräsident Komm Rat Fritz Amann: Die Realwirtschaft braucht Veränderung der Rahmenbedingungen!

Politik ist dringend gefordert!

Wien (OTS) - Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben! Eine aktuelle Umfrage der KMU s macht klar, dass in der Politik höchster Handlungsbedarf gegeben ist, denn es ist unbedingt notwendig auf die "Veränderungen" in der Realwirtschaft endlich einzugehen, so der RfW Bundesobmann, WKÖ Vizepräsident Komm Rat Fritz Amann, in einer Aussendung.

Amann dazu: Alle Wirtschaftsbund Nationalräte sind aufgefordert, ihren vollen Einfluss auf den Koalitionsvertrag auch tatsächlich wahrzunehmen und die für die Wirtschaft überlebenswichtigen Rahmenbedingungen einzufordern. Besonderen Einsatz erwarte ich mir vom Vorarlberg Alt-Wirtschaftsbunddirektor und jetzigem 2. Nationalratspräsidenten Kopf. Er sollte eigentlich wissen, wovon ich rede, schließlich war er ja jahrelang der Direktor der größten Wirtschaftsvertretung in der WKÖ. Auch wenn er in die Politik gewechselt hat, sollte er nicht vergessen haben, wo es den Unternehmern schon seit Jahren unter den Fingernägeln brennt."

Die Forderungen sind nicht neu und längst Realität in Europa, von dem sich Österreich in der Wettbewerbsfähigkeit immer weiter entfernt. Ohne eine effektive Entbürokratisierung, ohne massive Lohnnebenkostensenkung, ohne die Senkung der Pflichtmitgliedsbeiträge in die Kammern, sowie einer Entflechtung aller Gesetze, die das unternehmerische Wirken einbremsen und verunmöglichen, wird Österreich im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können, so Amann.

Die Sozialpartnerschaft ist in dieser Frage keine Stütze, denn die Gewerkschaft mit ihren "Betonköpfen" kann nur mauern und verhindern. Daher erwarte ich mir den vollen Einsatz der selbsternannten Wirtschaftspartei ÖVP, allen voran Nationalrats-Vizepräsident Kopf, der hoffentlich von der Parteiideologie "entfesselt", nun der Realität ins Auge sieht und entsprechende Handlungen für die Wirtschaft setzt, so der RfW Bundesobmann, WKÖ Vizepräsident Komm Rat Fritz Amann, abschließend. (Ende)mb

