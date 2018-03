Österreichisches Know-how zum Schutz von UNESCO-Welterbe

Workshop für militärische und zivile Führungskräfte aus Afrika in Wien, 2.-6. Dezember 2013

Wien (OTS) - Anlässlich des Beginns eines speziell für zivile und militärische Führungskräfte aus Ländern Afrikas organisierten Workshops vom 2.-6. Dezember 2013 in Wien wird seitens der Österreichischen Unesco-Kommission die Wichtigkeit der Implementierung der Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten betont.

Die Haager Konvention aus dem Jahr 1954 verfolgt das Ziel, Kulturgüter im Kriegs- oder Konfliktfall vor Beschädigung bzw. Plünderung und Zerstörung zu schützen. Schwerpunkt des Seminars in Wien bildet die Implementierung der Konvention in Mali, Äthiopien, Ghana, Zimbabwe, Nigeria und Südsudan. Der von der UNESCO unterstützte Workshop wird von der Österreichischen UNESCO-Kommission gemeinsam mit den Bundesministerien für Landesverteidigung und Sport, Unterricht, Kunst und Kultur sowie für europäische und internationale Angelegenheiten in der Landesverteidigungsakademie in Wien organisiert.

Bundesminister Klug hob in diesem Zusammenhang die weltweit führende Stellung des österreichischen Bundesheeres im Bereich des Kulturgüterschutzes im Konfliktfall hervor. Das international von der UNESCO anerkannte österreichische Know-how soll nunmehr im Rahmen des Seminars weitergegeben werden.

Neben den völkerrechtlichen Grundlagen werden im Workshop die Pflichten des Militärs gegenüber Kulturgütern sowohl in Kriegs- als auch Friedenzeiten und zivile Aspekte der Haager Konvention thematisiert. Höhepunkt ist eine praktische Übung "im Feld" in Wiener Neustadt, um die tatsächliche Handhabung der Vorgaben der Konvention in der Realität zu demonstrieren.

Vizekanzler und Außenminister Spindelegger: "Es freut mich, dass Österreich als Mitglied des UNESCO-Exekutivrates mit dem Workshop einen wertvollen Beitrag zum internationalen Kulturgüterschutz insbesondere für einige der direkt betroffenen Länder wie Mali leisten kann."

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Nationalkommission

Mag. Gabriele Eschig

Tel: +43 / 1 / 526 13 01

Mail: presse @ unesco.at