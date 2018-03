VP-Juraczka ad Wiener Zeitung: Der Zeitung der Republik Österreich darf so etwas nicht passieren

"Juden-Vergleich" aus "Narrenschiff" in offiziellem Fahrrad-Blog der Wiener Zeitung unpassend und geschmacklos. Entschuldigung angebracht.

Wien (OTS) - Unter dem Titel "Die Wahrheit hinter der Hetze gegen Martin Blum" im offiziellen Fahrrad-Blog der Wiener Zeitung schwingt sich der Verfasser dazu auf, den Leiter der Mobilitätsagentur, Martin Blum, als Sündenbock von "Boulevardmedien" und Opposition hochzustilisieren. Dieser werde "beflegelt", Kritik an Blums falschen Zahlen werde als "heuchlerisch und peinlich" gebrandmarkt. Damit nicht genug, lässt der Verfasser der Sündenbock-Rhetorik auch einen Dialog aus dem Film "Narrenschiff" zwischen Heinz Rühmann und einem Nationalsozialisten vom Stapel, in dem letzterer meint "die Juden wären an allem schuld". Und ergänzt, dass ihn die aktuelle Debatte rund um Martin Blum an diesen Dialog erinnere.

"Man kann zur Verkehrspolitik der rot-grünen Stadtregierung ja stehen, wie man will. Der eine oder andere mag auch darüber hinwegsehen, dass Herr Blum nicht nur komplett überzogene Winterradler-Zahlen präsentierte, sondern nach dem Aufdecken dieses Sachverhalts durch die gescholtenen Medien sofort der Meinungsforschungsagentur die Schuld dafür zuwies. Und als diese sich wehrte, schlussendlich nicht er, sondern seine Mitarbeiter als verantwortlich für das Lobbying-Debakel herhalten mussten", stellt der Obmann der ÖVP Wien StR Manfred Juraczka klar.

"Dass aber berechtigte Kritik an Herrn Blum und seinem Umgang mit Zahlen und Verantwortung mit Nazi-Rhetorik verglichen wird, kann nicht hingenommen werden. Hier ist eine Entschuldigung der Verantwortlichen nötig. Schließlich hat die Republik Österreich als Herausgeberin dieses Blattes eine besondere Verantwortung", so Juraczka abschließend.

