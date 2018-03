Greenpeace schlägt Alarm: Energiewende in Gefahr

Industrielobby und Energiekonzerne torpedieren Österreichs Energiezukunft

Wien (OTS) - Nach einer Analyse der Ergebnisse der Verhandlungsgruppen Energie und Umwelt befürchtet Greenpeace massive Rückschritte für die Energiezukunft Österreichs. Im Energiekapitel bestehen massive Defizite bezüglich Zielsetzungen und der Verbindlichkeit in der Umsetzung. So fehlen konkrete Energieziele bis 2030, außerdem hebt Greenpeace die Mängel beim Energieeffizienzgesetz hervor.

"Es ist zwar erfreulich, dass die Regierung ein nationales Energieeffizienzgesetz vorsieht, doch die Vertreter von Industrie und E-Wirtschaft haben hier ganze Arbeit geleistet. Nicht nur, dass der vorliegende Vorschlag überhaupt keine konkreten Maßnahmen vorsieht, wie Energieeffizienz zu erreichen ist. Es besteht sogar die Gefahr, dass die Effizienz-Ziele selbst in den kommenden Verhandlungsrunden die Lobbylawine der Industrie nicht überstehen werden", warnt Greenpeace-Geschäftsführer Alexander Egit. Er fordert die Verhandler von SPÖ und ÖVP auf, den Entwurf deutlich zu verbessern, zu präzisieren und jedenfalls aber ein weiteres Aufweichen zu verhindern.

Positiv zu bewerten ist, dass den vorliegenden Papieren zufolge die zukünftige Bundesregierung auf EU-Ebene alle rechtlichen und politischen Mittel gegen die Förderung von Atomkraft ausschöpfen will. "Solch klare Ansagen fordert Greenpeace auch für die Ausgestaltung der Energiewende in Österreich und Europa ein", so Egit weiter. Die zukünftige Regierung müsse nun auf den Tisch legen, welche Klima- und Energieziele sie mittelfristig bis 2030 verfolge. "Österreich muss seine Vorreiterrolle, die sie in der Atom-Frage bewiesen hat, nun auch für die Energiewende unter Beweis stellen und drei verbindliche und ambitionierte europäische Klima- und Energieziele verfolgen". Greenpeace fordert, dass sich die zukünftige Bundesregierung für 45 Prozent Ausbau von erneuerbaren Energieträgern, eine Reduktion der Treibhausgase von 55 Prozent sowie ein Energieeffizienzziel von 40 Prozent auf EU-Ebene einsetzt und dafür Allianzen mit weiteren Ländern schmiedet.

"Die nächste Bundesregierung muss ihren Plan, alle Stakeholder für die Energiewende an einen Tisch zu bringen, konkretisieren. Die nächste Bundesregierung muss hier einen Markstein für die breite Beteiligung setzen und unter Beweis stellen, dass sie an der Erarbeitung eines kohärenten Energie-Gesamtpakets bereit ist", so Egit abschließend.

