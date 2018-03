IHS-Standpunkt: "Budgetlage: Ansprüche zurückschrauben und investieren"

Wien (OTS/www.ihs.ac.at) - Rd. 18,4 Mrd. Euro ist der Fehlbetrag im Staat, den es bis 2018 zu konsolidieren gilt. Das ist die Summe der strukturellen Defizite über fünf Jahre, wie sie die Neuberechnung des mittelfristigen Finanzplans zu Tage gefördert hat. Da das tatsächliche Wirtschaftswachstum nun deutlich hinter dem Potentialwachstum zurück bleibt, ergeben sich höhere konjunkturell bedingte Defizite.

Es gibt nur drei Alternativen, die Budgetlücke zu finanzieren:

geringere Ausgaben, höhere Steuern oder eine höhere Verschuldung. Nachdem die Staatsschuld langsam, aber nachhaltig abgebaut werden muss, bleiben nur Einsparungen bei den Ausgaben oder höhere Steuern, um das Budgetloch zu schließen. Eine zunehmende Steuerbelastung beeinträchtigt die Standortattraktivität, hemmt die Erwerbsbeteiligung, reduziert Ersparnisse und Investitionen, hemmt Bildungs- und Forschungsanreize und drängt in die Schattenwirtschaft ab. Bei den investiven Ausgaben für Bildung, Grundlagenforschung und Infrastruktur zu sparen hieße im Wesentlichen, die Wachstumskräfte zu lähmen. Ein zentrales Vorhaben sind weitere Pensionsreformen, um die Lücke im Pensionssystem zu schließen und damit das andauernde Anwachsen der Bundeszuschüsse zu verhindern. Um die Versäumnisse der Vergangenheit aufzuholen und gleichzeitig das System für die kommende Alterung vorzubereiten, ist ein rascherer Anstieg des effektiven Ruhestandsalters entscheidend.

In einer breit angelegten Verzichtsplanung sind alle Ausgaben im Hinblick auf ihre Wirksamkeit und "gesellschaftliche Rendite" auf den Prüfstand zu stellen, Subventionen genauso wie Sozialausgaben und Steuerabzüge. Eine Verwaltungsreform, welche Doppelgleisigkeiten in den Zuständigkeiten abbaut und damit Mehrfachausgaben für denselben Zweck verhindert, kann einen weiteren wichtigen Beitrag leisten.

Wenn am Ende Steuerlücken geschlossen, der Zugang zu Sozialleistungen auf die Bedürftigen begrenzt, das Gießkannenprinzip aufgehoben, versteckte Quersubventionierung beseitigt und die individuell zurechenbaren Staatsausgaben mit Gebühren von den tatsächlichen Nutzern anstatt von der Allgemeinheit bezahlt werden, dann kann eine transparentere und gerechtere Umverteilung von oben nach unten erfolgen. Das Kunststück wird sein, zu sparen und gleichzeitig in Bildung und Forschung zu investieren, um Armut und Ungleichheit an der Wurzel zu bekämpfen und die Bedingungen für Wachstum und Standortattraktivität zu verbessern. Dann kann die Konsolidierung nachhaltig positive Wirkungen entfalten.

