MORGEN AK Veranstaltung: Bildungsforscherinnen über die neueste PISA-Studie

Präsentation der Ergebnisse und Diskussion

Wien (OTS/AK) - Am 3. Dezember wird am Vormittag der neueste internationale PISA-Schulvergleich präsentiert. Bereits am Abend berichten auf der AK Veranstaltung die Bildungsforscherinnen Claudia Schreiner und Ursula Schwantner vom Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung über die Ergebnisse.

Veranstaltung "PISA 2012 - Ergebnisse der neuesten PISA-Studie" Dienstag, 3. Dezember 2013, 18.30 Uhr

AK Wien Bildungszentrum

1040, Theresianumgasse 16-18

Referat Claudia Schreiner, Ursula Schwantner, Bundesinstitut für Bildungsforschung, Innovation und Entwicklung (BIFIE)

Diskussion

