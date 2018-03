Grüne zu Koalitionsverhandlungen: Bankrotterklärung bei Umwelt- und Energiepolitik

Glawischnig/Brunner: Regierung vergibt Chance auf ökologische Modernisierung

Wien (OTS) - Den Grünen liegt das Ergebnis der rot-schwarzen Koalitionsverhandlungen in den Bereichen Energie und Umwelt vor. Auf gerade einmal zwei Seiten pro Thema werden dabei vor allem inhaltsleere Plattitüden, Altbekanntes und unverbindliche Stehsätze aneinandergereiht. Weder werden konkrete und verbindliche Ziele genannt noch ist ein langfristiger Plan erkennbar, wo SPÖ und ÖVP in Sachen Energie- und Umweltpolitik hinwollen. "Das einzige was sichtbar wird ist, dass SPÖ und ÖVP Klientelinteressen befriedigen. Das rot-schwarze Umwelt- und Energieprogramm bedient in erster Linie Einzelinteressen von Industrie- und Energiekonzernen", kritisiert die Grüne Klubobfrau Eva Glawischnig. "Das Programm ist ein Rückschritt hinter das bisher schon schwache Niveau der Umwelt- und Energiepolitik der Regierung. Es ist angesichts der gewaltigen Herausforderungen, vor denen die Welt bei Klimaschutz und Energiewende steht beschämend, dass die Bundesregierung nicht den Mut für eine weitsichtige Umwelt- und Energiepolitik hat. Es sollte in erster Linie um die Lebensgrundlage künftiger Generationen gehen und nicht um Einzelinteressen von Konzernen. SPÖ und ÖVP vergeben eine große Chance auf eine ökologische Neugestaltung und Modernisierung des Wirtschaftsstandorts Österreich und die Schaffung zehntausender grüner Arbeitsplätze", sagt Glawischnig heute auf einer Pressekonferenz in Wien. "Die Regierung hat nicht nur ein Budgetloch, sondern auch ein inhaltliches Loch." Die Grünen appellieren an SPÖ-Chef Faymann und ÖVP-Chef Spindelegger das Energie- und Umweltprogramm noch deutlich nachzubessern und verbindliche und ambitionierte Ziele für Klimaschutz und Energiewende in den Text aufzunehmen.

An mehreren Stellen ist in den Regierungspapieren von "Schutz" oder Erleichterungen für Unternehmen die Rede. Im Energiekapitel wird bei der Energiewende auf die Bremse gestiegen: Das nach langjähriger Flaute 2012 neu beschlossene gute Ökostromgesetz soll massiv abgeschwächt werden. Im Bereich Klimaschutz versteckt man sich hinter den (schwachen) EU-Zielen und tut nichts, damit Österreich vom Schlusslicht zum Vorreiter wird. "Wie wenig ernst Energie- und Umweltpolitik genommen wird, zeigt das Vorhaben Energiestrategie 2030. Nicht, dass diese Absicht grundsätzlich schlecht wäre, aber erst vor wenigen Jahren wurde eine Energiestrategie 2020 erarbeitet, die nie umgesetzt wurde.

Das Umweltkapitel ist das schwächste aller Zeiten. De facto wird damit die Umweltpolitik in Österreich abgeschafft", kritisiert die Grüne Umweltsprecherin Christiane Brunner. "Klimawandel und Energiewende sind die größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Die nächsten Jahre werden entscheidend dafür sein, ob es uns gelingt diese Herausforderungen anzugehen und zu gestalten. Klima- Energie und Umweltpolitik muss daher ins Zentrum der Politik. Es ist beschämend, dass eine österreichische Bundesregierung das nicht erkennt. Gerade weil wir so großes Potenzial haben, hat Österreich auch eine internationale Verantwortung. Diese Bundesregierung kann oder will die Herausforderungen offenbar nicht sehen und angehen. Beides ist katastrophal", sagt Brunner.

Wichtige Punkte sind im SPÖ-ÖVP-Programm zudem gar nicht angesprochen, wie beispielsweise der gefährliche Trend zu mehr Kohlekraftwerken oder Fracking. Ebenso fehlt die Aarhus-Konvention, deren Umsetzung von SPÖ und ÖVP bereits mehrfach versprochen wurde (Ausbau von Bürgerrechten).

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at