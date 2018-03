Xmas-Stimmung im ORF-RadioKulturhaus ab 4.12.: Mit Sabina Hank, Dwight Trible & Paul Zauner, Franzobel & Maxi Blaha u. a.

Wien (OTS) - Einstimmung auf die Feiertage in allen Facetten bietet das ORF-RadioKulturhaus im Dezember: "Blue Notes On Christmas" mit Sabina Hank (4. & 5.12.), "Philharmonische Verführung" (11.12.), "WeihnachtsfEier" mit Franzobel, Maxi Blaha, Thomas Gansch u. a. (13.12.), "Dwight Christmas" (16.12.) und "Französische Weihnacht" (19.12.).

Jazzerin Sabina Hank läutet mit ihrem Programm "Blue Notes On Christmas" (4. & 5.12., RadioCafe) den vorweihnachtlichen Reigen im RadioKulturhaus ein. Begleitet wird die Sängerin von Andy Mayerl am Bass und Christian Lettner am Schlagzeug. Beginn ist jeweils um 20.00 Uhr. "Klassik zum Advent" spielen Mitglieder des Wiener Philharmonia Quintetts und philharmonische Bläsersolisten im Rahmen einer "Philharmonischen Verführung" (11.12., Großer Sendesaal). Auf dem Programm des von Peter Schmidl und Wilhelm Sinkovicz moderierten Abends stehen u. a. Giuseppe Torellis Sinfonia in D-Dur für Trompete und Streicher, der zweite Satz aus Wolfgang Amadeus Mozarts Klarinettenkonzert in A-Dur und Gaetano Donizettis Concertino für Englischhorn und Streicher in G-Dur. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eine Besinnung mit Franzobel und Maxi Blaha erwartet die Besucher/innen der "WeihnachtsfEier" (13.12., RadioCafe): Maxi Blaha und Franzobel bereiten, begleitet von den Musikern Thomas Gansch und Klaus Dickbauer, den Gabentisch mit Geschichten, Liedern und Gedichten von der schönsten Zeit im Jahr. Beginn ist um 19.30 Uhr.

Eine der wichtigsten Jazz-Stimmen gehört Dwight Trible. Gemeinsam mit Paul Zauner's Christmas All Stars spürt die Sängerlegende in "Dwight Christmas" musikalische Verwandtschaften zwischen afroamerikanischen und älpischen Musiktraditionen auf (16.12., Großer Sendesaal). Das Konzert beginnt um 19.15 Uhr und ist auch ab 19.30 Uhr live in Ö1 mitzuerleben.

"Französische Weihnacht" (19.12., Großer Sendesaal) ist ein literarisch-musikalischer Abend rund um Alphonse Daudets Weihnachtsgeschichte "Die drei stillen Messen" mit Herbert Maurer, der erzählend durch den Abend führt u. a. Das Musikprogramm umfasst vier großer Perioden der französischen Kompositionsgeschichte rund um Weihnachten: Barock, Romantik, frühe Moderne und zeitgenössische Klassik. Sofia Garcia (Sopran), Louise Chisson (Geige), Stefan Donner (Orgel), Anais Hardouin-Finez (Mezzosopran), Tamara Atschba (Klavier), Marcelo Padilla (Fagott), Steffi Mölle (Querflöte) und Zsuzsanna Aba-Nagy (Harfe) musizieren u. a. Werke von Louis-Claude Daquin, Charles Gounod, Olivier Messiaen. Beginn ist um 19.30 Uhr.

