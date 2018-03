PVÖ-Todt: Aktuelle Arbeitsmarktdaten zeigen: Bonus-Malus-System für Betriebe ist Gebot der Stunde

Ältere überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen - Anreizsystem für Firmen ist Win-Win-Win-Situation

Wien (OTS/SK) - "Auch im November bleibt der Trend am Arbeitsmarkt bestehen. Auch wenn die Beschäftigungsquote bei der Generation 50+ im Vergleich zum Vorjahr um 40.000 steigt, sind ältere Arbeitnehmer mit einem Plus von 22,8 Prozent überdurchschnittlich stark von Arbeitslosigkeit betroffen. Das macht einmal mehr deutlich: Wir brauchen endlich eine altersgerechtere Arbeitswelt mit entsprechenden Jobs für Menschen ab 50 Jahren", betont PVÖ-Generalsekretär, Bundesrat Reinhard Todt zu den heute veröffentlichten Arbeitsmarktdaten. Die steigende Arbeitslosigkeit bei der Generation 50+ zeige, dass das Bonus-Malus-System für Betriebe rasch umgesetzt werden müsse: "Wir brauchen ein Anreizsystem, damit Arbeitgeber mehr Ältere einstellen, aus der Arbeitslosigkeit holen und ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen", unterstreicht der Generalsekretär des Pensionistenverbandes Österreichs. ****

"Der Schlüssel zu einer sinkenden Arbeitslosigkeit bei der Generation 50+, der Schlüssel zu einem längeren Verbleib im Erwerbsleben, der Schlüssel zu einer Heranführung des faktischen an das gesetzliche Pensionsantrittsalter und damit auch der Schlüssel zur nachhaltigen Absicherung unseres gesetzlichen Pensionssystems liegt in einer altersgerechten Arbeitswelt", so Todt.

Der Pensionistenverband Österreichs fordert daher seit längerem mit Nachdruck ein Bonus-Malus-System für Arbeitgeber, das jene Firmen belohnt, die Ältere einstellen, aus der Arbeitslosigkeit holen, ihnen Weiterbildungsmöglichkeiten eröffnen und jene zur Kasse bittet, die überdurchschnittlich wenige Ältere beschäftigen. Dieses soll nun im neuen Regierungsprogramm verankert werden.

"Ein Meilenstein auf dem Weg zu einer altersgerechten Arbeitswelt", freut sich Todt, der abschließend betont: "ArbeitnehmerInnen 50+ müssen wieder eine Arbeit und die Chance auf Weiterbildung erhalten, die Firmen profitieren von der Erfahrung, dem Know-how älterer DienstnehmerInnen und durch den längeren Verbleib im Erwerbsleben erhöhen sich die Beitragseinnahmen, sinken die Kosten für Arbeitslosigkeit und das faktische Pensionsantrittsalter steigt. Das Bonus-Malus-System ist somit eine Win-Win-Win-Situation für ArbeitnehmerInnen, ArbeitgeberInnen und den Staat. (Schluss) bj/mp

Rückfragehinweis: GS Andreas Wohlmuth, Pensionistenverband Österreichs, Telefon: 0664-48 36 138

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1014 Wien

Tel.: 01/53427-275

http://www.spoe.at/impressum