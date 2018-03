ÖAMTC: 41 Prozent der Lenker blinken nicht beim Verlassen des Kreisverkehrs

Erhebung des Clubs - Blinkmuffel erschweren Kommunikation unter Verkehrsteilnehmern

Wien (OTS) - Eine kürzlich vom ÖAMTC durchgeführte Beobachtung im Großraum Wien führt vor Augen, dass es bezüglich des Blinkverhaltens bei den Fahrzeuglenkern große Defizite gibt. Erhoben wurde einerseits an geregelten Kreuzungen ohne eigene Abbiegespur sowie an Kreisverkehren. Die Ergebnisse zeigen deutliche Unterschiede: Während von je 3.500 Autolenkern, die an einer Kreuzung abbogen, 395 nicht blinkten (11 Prozent), waren es in Kreisverkehren mit 1.452 (41 Prozent) fast vier Mal so viel Nichtblinker. "Im Vergleich zur 'normalen' Kreuzungsvariante sind die Lenker im Kreisverkehr eher blinkfaul", fasst ÖAMTC-Techniker Thomas Stix die Beobachtung zusammen. "Das richtige Signal zur rechten Zeit ist jedoch essenziell, um eindeutig seinen jeweiligen Abbiegewillen anzuzeigen und Unfälle zu vermeiden - auch beim Verlassen des Kreisverkehrs."

Im Jahr 2011 ereigneten sich in Kreisverkehren österreichweit 736 Unfälle mit Personenschaden, fünf Personen kamen dabei ums Leben. Generell wurde bei 140 Unfällen im Jahr 2011 die fehlende Richtungsanzeige als ein Umstand erkannt (Quelle: Statistik Austria).

Ursachen des Nichtblinkens

Für das Nichtblinken beim Abbiegen erkennt der Experte mehrere Ursachen. Im Kreisverkehr ist offensichtlich die angesteuerte Ausfahrt entscheidend für das Betätigen des Blinkers: "Im Zuge der Erhebung konnte man feststellen, dass zahlreiche Lenker nicht blinkten, die den Kreisverkehr an der gegenüberliegenden Ausfahrt verließen", berichtet ÖAMTC-Techniker Stix. Diejenigen Lenker jedoch, die den Kreisverkehr über die erste (90 Grad) bzw. dritte Ausfahrt (270 Grad) verließen, zeigten ihre gewünschte Richtung mittels Blinker an. Doch auch, wenn man über den Kreisverkehr geradeaus weiterfährt, ist eine eindeutige und rechtzeitige Signalgebung für die anderen Verkehrsteilnehmer wichtig.

Auch Ablenkung lässt das Blinken in den Hintergrund geraten und wird somit zum Gefahrenfaktor. Telefoniert man verbotenerweise während der Fahrt ohne Freisprecheinrichtung, ist keine Hand mehr frei für das Betätigen des Blinkerhebels. Auch das schlichte Vergessen des Blinkens kann ein Grund für die fehlende Richtungsanzeige sein - insbesondere, wenn man eine Strecke regelmäßig fährt. Der ÖAMTC-Experte betont abschließend die hohe Bedeutung einer konzentrierten und umsichtigen Fahrweise: "Für das nachkommende Fahrzeug ist das Blinken ein wichtiges Kommunikationsmittel, um rechtzeitig auf das Fahrvorhaben reagieren zu können."

Rückfragen & Kontakt:

ÖAMTC-Kommunikation

Marlen Born

Tel.: +43 (0) 1 711 99-21218

kommunikation @ oeamtc.at

http://www.oeamtc.at