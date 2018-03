FUTUREZONE.at bekommt "New Media Journalism Award"

Nachwuchspreis geht an die Redaktion "über.morgen", Ehrende Anerkennung an die Redaktion boerse.ARD.de vom Hessischen Rundfunk.

Wien (OTS/ÖJC) - Im Mozarthaus Vienna wurde im Rahmen des größten journalistischen Branchentreffs in der Vorweihnachtszeit, dem traditionellen "Adventfest des ÖJC" der heurige "New Media Journalism Award" überreicht. Preisträger ist die Redaktion von FUTUREZONE.at unter der Leitung von Gerald Reischl. FUTUREZONE.at versteht sich als Internet Portal für alle Österreicher und Internet-Nutzer des gesamten deutschsprachigen Raumes. FUTUREZONE.at bündelt mediengerecht Infos über neueste Technologien und Business. Wirtschaftsberichte über Informationstechnologie-Firmen, Nachrichten von Technologiebörsen und über Betriebssysteme oder Themen wie Privacy, Datenschutz, freie Meinungsäußerung und andere im Informationszeitalter bedrohte Bürgerrechte werden auf FUTUREZONE.at behandelt. Die Jury zeichnet die Redaktion für ihre "exquisite Darstellung komplizierter multimedialer Zusammenhänge aus", wie Juryvorsitzender und ÖJC-Präsident Fred Turnheim bei der Preisverleihung betonte.

Für den ÖJC-Präsidenten, sind "die Journalistinnen und Journalisten von FUTUREZONE.at die kompetentesten Technologie-Journalisten Österreichs". Neben aktuellen Berichten legt das FUTUREZONE.at-Redaktionsteam Wert auf eigenständig recherchierte Berichte. Die Redakteure zeigen auch deutlich ein Modell auf, wie gut das Zusammenleben zwischen Online-Journalismus und Print-Journalismus funktionieren kann.

Der heuer erstmals vergebene Nachwuchspreis geht an "über.morgen", ein ambitioniertes Medienprodukt, das online und gedruckt erscheint und seit knapp vier Jahren eine ständig wachsende Community anspricht und seinen journalistischen Auftrag in kritischer Berichterstattung sieht. "Die 13-köpfige Redaktion scheut nicht die Auseinandersetzung mit ihren Lesern und nutzt auch alle Social-Media-Kanäle um die User auf die Website und dann später auf die Zeitschrift zu lenken. Das ist modernes Cross-Media Denken, in einem eher studentischen Produkt", freut sich Turnheim über das einstimmige Juryergebnis.

Einen besonderen, multimedialen Leckerbissen hat die Redaktion von boerse.ARD.de des Hessischen Rundfunks eingereicht. Mit ihrem Online-Projekt "FAUST II_PUNKT_NULL" versuchen die Wirtschaftsjournalisten eine einzigartige, klärende und einordnende Analyse der aktuellen Wirtschaftskrisen durchzuführen und unter dem Gesichtspunkt von Goethes "Faust 2" spielerisch die politische und wirtschaftliche Situation in unseren Tagen zu erklären. Dieses Internet-Special setzt sich aus Videos, Texten und Bilder-Strecken zusammen und versucht mit einem neuen Ansatz, die ständige Wiederkehr zyklischer Wirtschaftsphasen an Hand von Verweisen in Goethes "Faust 2" und den Parallelen zu den jüngsten Finanz- und Wirtschaftskrisen multimedial darzustellen. "Für die Jury war diese Projekt das Innovativste, welches wir seit Jahren gesehen haben", so die Jurybegründung.

Der "New Media Journalism Award" wird seit 2006 jährlich vom Österreichischen Journalisten Club - ÖJC vergeben und seit dem Vorjahr von "Google Austria" unterstützt. Bisherige Preisträger waren:

2006 - Georg Holzer (Kleine Zeitung) 2007 - Helmut Spudich (Der Standard) 2008 - Gerald Reischl (Kurier) 2009 - Iaola 1 2010 - das Biber 2011 - supertaalk 2012 - Online-Magazin paroli und Ehrende Anerkennung an die Axel Springer Akademie, Berlin

Mitglieder der heurigen Jury unter dem Vorsitz von ÖJC-Präsident Fred Turnheim waren: Wolfgang Fasching-Kapfenberger (Google Austria), Oswald Klotz (Chefredakteur Statement), Christiane Laszlo (ÖJC-Vizepräsidentin), Harald Vaca (ÖJC-Vorstandsmitglied) und Lukas Wagner (paroli).

