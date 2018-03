EU-Wahl - Darabos: Grüne EU-Liste zeugt von dünner Personaldecke

Kür Reimons zum Listenzweiten ist politisch fragwürdig

Wien (OTS/SK) - Für SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos ist die Wahl Michel Reimons zum Listenzweiten der Grünen für die Europawahl kommenden Mai ein Indiz für die dünn gewordene Personaldecke der Grünen. "Bisher machte Reimon durch die - um es höflich zu formulieren - hohe Frequenz seiner Internet-Postings und durch seine eines Mandatars unwürdigen verbalen Entgleisungen im burgenländischen Landtag auf sich aufmerksam", kritisierte Darabos am Montagvormittag gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. So habe Reimon etwa Abgeordnete des burgenländischen Landtags wüst beschimpft. ****

So jemanden in den eigenen Reihen zu protegieren, sei zumindest fragwürdig. Denn: "Ob das Eigenschaften sind, die Europa im Moment von seinen Parlamentarierinnen und Parlamentariern dringend benötigt, ist anzuzweifeln", so Darabos weiter. Dringender denn je brauche das gemeinsame Europa verantwortungsvolle Persönlichkeiten. "Selbstdarsteller werden für die drängenden Fragen unserer Zeit, wie etwa die Jugendarbeitslosigkeit und die Lehren aus der Wirtschafts-und Finanzkrise, jedenfalls keine große Hilfe sein." (Schluss) mo/mb

