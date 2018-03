Aktuelle Zurich Connect-Studie: Tablets und Smartphones der Renner unter den Weihnachtsgeschenken

Wien (OTS) - Die Uhr tickt - nur noch knapp 3 Wochen bis zum Heiligen Abend. Umso näher das Fest der Liebe rückt, umso mehr strömen die ÖsterreicherInnen auf der Suche nach dem perfekten Geschenk in Geschäfte, Einkaufszentren und Online Shops. Vor allem Elektronikprodukte werden gerne unter den Christbaum gelegt. Eine Umfrage von Zurich Connect*, Österreichs Direktversicherer Nr. 1, ermittelte, welche Artikel besonders gerne verschenkt werden, wie Herr und Frau Österreicher diese heutzutage am liebsten erwerben und welche Risiken beim Kauf von Tablet & Co. ins Bewusstsein rücken.

Smartphones und Tablets verschenken ÖsterreicherInnen am liebsten

Wer sich heuer mit dem Geschenkeinkauf von Smartphones und Tablets Zeit lässt, könnte vor leeren Regalen stehen. Laut einer aktuellen Zurich Connect-Umfrage sind dies die zwei beliebtesten Elektroprodukte, die die ÖsterreicherInnen - vorrangig die Herren der Schöpfung - zum heurigen Weihnachtsfest verschenken wollen. Auch Digitalkameras und E-Readers sind stark gefragt. Letztere legen vor allem Frauen in den Einkaufswagen bzw. digitalen Warenkorb. Vom Tablet zwar ein wenig verdrängt, aber dennoch in der Top 5 der beliebtesten Elektroartikel vertreten, ist der Laptop, mit dem immerhin 17% der österreichischen KonsumentInnen heuer ihren Lieben eine Freude machen wollen.

Handelsriesen immer noch mehr gefragt als Online-Shops

Ist die Entscheidung auf das passende Präsent gefallen, folgt die Überlegung, wo man es am besten kauft. Laut der Hälfte der Befragten sind die Filialen der Großhändler die beliebteste Anlaufstelle, um ein Elektroprodukt zu erwerben. Am häufigsten zieht es das junge Publikum bis 30 Jahre in diese Geschäfte, dicht gefolgt von den KonsumentInnen über 51 Jahre. Die ÖsterreicherInnen zwischen 31 und 50 Jahren gehen zwar auch am liebsten in die Großhandelsfiliale, wickeln den Einkauf von Elektroartikeln aber auch gerne gänzlich online ab. Das macht diese Altersgruppe zur online-affinsten, wenn es um den Erwerb von Kamera & Co. geht, wobei mehr Männer als Frauen sich online informieren und shoppen. Vierzehn Prozent der Befragten - vor allem die älteren KonsumentInnen - ziehen kleinere Elektrogeschäfte den Handelsriesen vor. Nur ein Achtel der Befragten erkundigt sich zunächst im Geschäft, um das gewünschte Produkt dann aber online einzukaufen.

ÖsterreicherInnen geben gerne mehr aus

Aber wieviel darf ein Elektroprodukt als Weihnachtsgabe kosten? Etwa 45% der Befragten sind bereit, bis zu EUR 100,- für ein elektronisches Gerät zu bezahlen. Immerhin ein Viertel der ÖsterreicherInnen würde sogar tiefer in die Tasche greifen und die Kassa bis zu EUR 750,- klingeln lassen. PCs, Beamer oder Heimkinosysteme sind jene Produkte, für die die Umfrage-TeilnehmerInnen gerne mehr ausgeben.

Beschenkte müssen sich selbst versichern

Der gewählte Artikel ist gefunden, nun kann es zur Kassa gehen. Abhängig davon, wo man das Produkt kauft, kann auch gleich eine entsprechende Versicherung abgeschlossen werden. Alternativ besteht die Möglichkeit, den passenden Versicherungsschutz in aller Ruhe zu recherchieren und nachträglich z.B. online abzuschließen. Die Mehrheit, nämlich 56%, sind gewillt, ein elektronisches Produkt zusätzlich zu versichern, 44% sehen davon ab. Beschädigung und Diebstahl sehen zwei Drittel der Befragten als größte Gefahren für Elektronikartikel; mehr als die Hälfte der Umfrage-TeilnehmerInnen fürchten den Verlust der gekauften Ware und wäre bereit, sich dagegen abzusichern.

Aber ist die Wahl eines passenden Versicherungsproduktes überhaupt relevant, wenn man Elektronikprodukte nicht selbst behält, sondern verschenkt? Tatsächlich sind mehr als der Hälfte der Befragten Risiken von Funktionsfehlern bis hin zu Diebstahl bewusster, wenn sie Elektrogeräte für sich selbst kaufen. Sollen Tablet oder Kamera verschenkt werden, erinnert sich nur noch ein Drittel an diese Gefahren. Zusammengefasst schenken ÖsterreicherInnen also gerne und mitunter auch viel - das Versichern liegt jedoch in der Eigenverantwortung der Beschenkten.

Zurich Connect bietet umfassenden Schutz für Tablet, Laptop und Kamera

Im Jahr 1996 gegründet gehört Zurich Connect zu den Pionieren der Online-Versicherer auf dem österreichischen Versicherungsmarkt und bietet eine stetig wachsende Produktpalette für PrivatkundInnen. Tablets, Laptops und entsprechendes Zubehör können mit der Laptop-Versicherung gegen Beschädigung, Transportschäden und Diebstahl versichert werden. Dabei entscheiden die KundInnen, ob der Versicherungsschutz österreich-, europa- bzw. weltweit gelten soll. Weiters versichert Zurich Connect auch Kameras und Fotoapparate aller Art sowie die passendenden Extras gegen Beschädigung und Diebstahl. Je nach Bedarf kann für die Kamera-Versicherung auch eine kurze Laufzeit ab 3 Monaten gewählt und der Geltungsbereich auf Europa bzw. weltweit ausgedehnt werden - ein optimales Angebot für Reisefreudige.

Sowohl die Laptop- also auch die Kameraversicherung sind bereits ab ca. EUR 3,- pro Monat erhältlich. Mehr Informationen zu diesen Versicherungen erhalten Sie unter: www.zurich-connect.at

* Online-Umfrage durchgeführt von MindTake Research GesmbH im Auftrag von Zurich Connect unter 402 Privatpersonen, (Kaufinteressenten mit einer Kaufintention von Elektronikprodukten), durchgeführt: 11.11. - 18.11.2013

