Höchste Zahl Neugeborener in Wien seit 1969

Statistisches Jahrbuch der Stadt Wien ist heute erschienen

Wien (OTS) - Wien wächst. Alleine 2012 ist die Zahl der Wienerinnen und Wiener um 24.162 gestiegen, seit 2010 ist Wien um die Einwohnerzahl der niederösterreichischen Landeshauptstadt St. Pölten gewachsen. Das Wachstum der Stadt resultiert dabei einerseits aus einer positiven Wanderungsbilanz, aber auch aus einer positiven Geburtenbilanz. So sind im Jahr 2012 18.265 Kinder von Wienerinnen geboren worden - so viele wie zuletzt 1969.

Dies geht aus dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien hervor, das die Magistratsabteilung 23 - Wirtschaft, Arbeit und Statistik heute herausgegeben hat.

"Statistische Daten sind eine zentrale Informationsquelle für interessierte Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Politik und Verwaltung. Die Daten und Informationen sind wichtige Entscheidungsgrundlagen: nur wenn wir wissen, was in Wien vor sich geht, sind wir in der Lage die ausgezeichnete Qualität der öffentlichen Leistungen weiter auszubauen", so Klemens Himpele.

Eine wachsende Stadt benötigt entsprechende Dienstleistungen, auch hier lassen sich dem Statistischen Jahrbuch der Stadt Wien interessante Daten entnehmen:

o 3.419 FachärztInnen, 1.485 AllgemeinmedizinerInnen und 941 ZahnärztInnen sowie 315 Apotheken standen im Jahr 2012 für die medizinische Versorgung der Wiener Bevölkerung zur Verfügung. o 95,3% der unter 6-jährigen Wiener Kinder besuchten eine Kinderbetreuungseinrichtung, deren Öffnungszeiten mit einer Vollzeitbeschäftigung der Eltern vereinbar sind. Zum Vergleich: der gesamtösterreichische Durchschnitt liegt bei 37,4%. 225.414 Schülerinnen und Schüler besuchten im Jahr 2012 eine der 688 Schulen in Wien, sie wurden von 17.756 Lehrerinnen und 6.418 Lehrern unterrichtet. o Mehr als 900 Millionen Fahrgäste waren mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien unterwegs, das Liniennetz der U-Bahnen, Straßenbahnen und Autobusse ist auf insgesamt 775 km angewachsen.

Die im Statistischen Jahrbuch abgebildeten Daten umfassen zahlreiche Themengebiete und beschreiben das Leben in Wien, etwa die Entwicklung und Struktur der Wiener Bevölkerung, Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Tourismus, Kultur oder Informationen über das Wiener Stadtgebiet. So ist Wien z. B. eine der grünsten Metropolen Europas, mit 20.842 ha sind über 50% des Wiener Stadtgebietes als Grünflächen oder Gewässer ausgewiesen, darunter große Schutzgebiete wie der Nationalpark Donauauen, der Lainzer Tiergarten oder der grüne Prater. Diese Menge an "Öffentlichem Grün" ließ sich in den 2.205 Sonnenstunden des Jahres 2012 gut genießen, dem siebent höchsten Wert seit 1950.

Rund 6.000 ha der Grünzone werden landwirtschaftlich genutzt, beispielsweise von den Wiener GärtnerInnen. Mit der Herstellung von mehr als 71.000 t Frischgemüse erzeugen sie 11,7% der gesamtösterreichischen Gemüseproduktion und decken damit den Bedarf der Wienerinnen und Wiener zu einem großen Teil. In keinem anderen österreichischen Bundesland werden mehr Glashausgurken, bunte Paprika und Rispenparadeiser produziert als in Wien.

