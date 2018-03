ÖBB lichten Tarifdschungel weiter, Neuerungen ab 1.1.2014

Tarife & VORTEILSCARD-Angebot vereinfacht

Anpassung des ÖBB-Haustarifs unter der Inflation um durchschnittlich 2 Prozent

Pendler und Fahrgäste mit Verbundfahrscheinen von Preisanpassungen nicht betroffen

Die ÖBB setzen Ihre Maßnahmen zur Vereinfachung der Tariflandschaft fort, die neuen Tarife gelten ab 1. Jänner 2014. Mit der bisher größten Vereinfachungswelle bei der Tariflandschaft sowie dem VORTEILSCARD-Angebot wird Bahnfahren für Kunden noch einfacher und übersichtlicher.

1. Weitere Reduktion von 61 auf 31 Tarife

2. Faire Tarifgestaltung: Abschaffung großer Preissprünge

3. Vereinheitlichung: 5 Basisangebote mit jeweils einheitlichen Nutzungsbestimmungen

4. VORTEILSCARD wird digital: Online-Bestellung und Karte am Smartphone

Obwohl die Inflation seit der letzten Preiserhöhung 3,2 Prozent* beträgt, passen die ÖBB den Haustarif um durchschnittlich nur 2 Prozent und somit unter der Inflationsrate an. Mehr als 80 Prozent der Kunden sind von den Erhöhungen nicht betroffen, für fast ein Viertel der Fahrgäste mit ÖBB-Fahrkarten kommt es sogar zu Preissenkungen von bis zu 19 Prozent oder gleich bleibenden Preisen. Große Preissprünge für Einzelverbindungen gehören mit der Neugestaltung der Tariflandschaft der Vergangenheit an - sie werden fair und gleichmäßig verteilt. Die Zahl der Tarife wird nach der ersten Vereinfachung im Juli 2012 nochmals von derzeit 61 auf 31 Tarife halbiert - vor allem durch die Vereinheitlichung von Nutzungsbestimmungen sowie die Vereinfachung des VORTEILSCARD-Angebots.

Vielfahrer- und Sparangebote bleiben erhalten

Der Preis der günstigen ÖSTERREICHCARD (ÖBB-Jahresnetzkarte) bleibt unverändert. Ebenso bleiben die bewährten Vorteile der VORTEILSCARD mit bis zu 50 Prozent Ermäßigung auf ÖBB-Standard-Einzelfahrkarten sowie 25 Prozent RAILPLUS-Rabatt bei Bahnreisen ins Ausland bestehen. Die günstige SparSchiene mit Tickets ab Euro 9 (in der 2. Klasse) bleibt ebenso unverändert im Angebot. Künftig können pro SparSchiene-Ticket einheitlich zwei Kinder (bis zur Vollendung des 15. Lebensjahres) gratis mitgenommen werden. Der Preis für das "Einfach-Raus-Ticket", die Tagesnetzkarte für 2 bis 5 Personen im ÖBB-Nahverkehr, wird moderat von Euro 32 auf Euro 35 angepasst und der des "Einfach-Raus-Radtickets" von Euro 39 auf Euro 44.

Tarif-Beispiele:

Strecke Vollpreis Volllpreis VC-Preis VC-Preis alt NEU alt NEU Beispiele für günstigere Preise Wien Meidling - Mödling Euro 3,70 Euro 3,00 Euro 1,90 Euro 1,50 Euro Wörgl Hbf - Kufstein 3,80 Euro 3,10 Euro 1,90 Euro 1,60 Euro Wien Praterstern - Flughafen Wien 5,70 Euro 4,70 Euro 2,90 Euro 2,40 Euro Klagenfurt Hbf - Velden/ Wörthersee 5,70 Euro 4,90 Euro 2,90 Euro 2,50 Euro Wels Hbf - Linz Hbf 5,80 Euro 5,60 Euro 2,90 Euro 2,80 Euro St. Pölten Hbf - Krems a/d Donau 7,60 Euro 6,90 Euro 3,80 Euro 3,50 Euro Feldbach - Graz Hbf 11,80 Euro 11,40 Euro 5,90 Euro 5,70 Euro Salzburg Hbf - Zell am See 21,50 Euro 20,50 Euro 10,80 Euro 10,30 Euro Parndorf - Eisenstadt 7,80 Euro 7,70 Euro 3,90 Euro 3,90 Euro Bludenz - Feldkirch 5,70 Euro 4,70 Euro 2,90 Euro 2,40 Euro Gleichbleibende oder höhere Preise St. Pölten - Wien 12,00 Euro 12,70 Euro 6,00 Euro 6,40 Euro Linz - Wien 34,30 Euro 37,70 Euro 17,20 Euro 18,90 Euro Graz - Wien 37,00 Euro 37,50 Euro 18,50 Euro 18,80 Euro Salzburg - Wien 49,90 Euro 49,90 Euro 25,00 Euro 25,00 Euro Klagenfurt - Wien 50,00 Euro 51,00 Euro 25,00 Euro 25,50 Euro Innsbruck - Wien 62,50 Euro 66,10 Euro 31,30 Euro 33,10 Euro Bregenz - Wien 70,40 Euro 72,20 Euro 35,20 Euro 36,10 Euro

VORTEILSCARD-Angebot wird modernisiert

Die ÖBB stellen das VORTEILSCARD-Angebot auf neue Beine. Künftig können VORTEILSCARDs online bestellt, erneuert und bezahlt werden. Zur Bestellung der VORTEILSCARD wird kein Foto mehr benötigt. Die VORTEILSCARD gilt daher nur in Verbindung mit einem gültigen Lichtbildausweis mit Altersangabe (z.B. Führerschein, Personalausweis, Schülerausweis). Wer die ÖBB-Ticket App als registrierter meineÖBB-Kunde nutzt, hat die VORTEILSCARD künftig auch digital in der App und kann diese bei Reisen mit den ÖBB innerhalb Österreichs am Smartphone dem Zugbegleiter vorweisen.

Weniger Karten - mehr Übersicht

Das VORTEILSCARD-Angebot wird deutlich übersichtlicher. Statt bisher 8 verschiedener Karten mit vielen Variationen gibt es künftig 4 VORTEILSCARD-Varianten im freien Verkauf: Classic, Jugend, Senior und Family. Für Rekruten und Zivildiener werden weiterhin kostenlose VORTEILSCARD Heer / Zivil über das Bundesheer bzw. die Zivildienstorganisation bereitgestellt. Die bisherige VORTEILSCARD Familie wird durch eine neue, flexible VORTEILSCARD Family abgelöst. Menschen mit Behinderung erhalten ab 1. Jänner 2014 auch ohne VORTEILSCARD 50 Prozent Ermäßigung auf ÖBB Standard-Einzelfahrkarten - damit entfallen die VORTEILSCARD Blind, Spezial und Schwerkriegsbeschädigt. Einzige Voraussetzung: Ein österreichischer Behindertenpass oder ein österreichischer Schwerkriegsbeschädigtenausweis gemäß Bundesbehindertengesetz mit dem Eintrag des Grads der Behinderung von mindestens 70 Prozent oder mit dem Vermerk "kann die Fahrpreisermäßigung nach Bundesbehindertengesetz in Anspruch nehmen". Alle im Umlauf befindlichen VORTEILSCARDs können bis zum Ende ihrer Gültigkeit wie gewohnt genutzt werden.

VORTEILSCARD: leichte Preisänderungen

Nach zehn Jahren kommt es erstmals zu Preisanpassungen bei der ÖBB VORTEILSCARD. Die VORTEILSCARD Jugend wird um 90 Cent billiger, die VORTEILSCARD Classic ebenso. Der Preis der VORTEILSCARD Senior steigt um Euro 2,10 auf Euro 29. Männer können seit 1. Jänner 2012 die VORTEILSCARD Senior bereits fünf Jahre früher beziehen. Wie angekündigt, wird die Altersgrenze zum Bezug von Seniorenleistungen in Gleichklang mit allen Verkehrsverbünden alle zwei Jahre um ein Jahr angehoben. Ab 1. Jänner 2014 ist die VORTEILSCARD Senior daher ab dem 61. Geburtstag erhältlich. Die beliebte jährliche Seniorenaktion bleibt wie gewohnt unverändert bestehen. Mindestrentner erhalten die VORTEILSCARD Senior weiterhin kostenlos.

Die neuen VORTEILSCARD-Preise:

VORTEILSCARDs Preis alt Preis NEU Classic Euro 99,90 Euro 99 Senior Euro 26,90 Euro 29* Jugend Euro 19,90 Euro 19 Family - Euro 19 Heer/Zivil kostenlos kostenlos * für Mindestrentner kostenlos

Neue VORTEILSCARD Family: flexibler mit Kindern reisen

Die VORTEILSCARD Familie wird durch eine neue, flexible Familienkarte abgelöst. Mit der neuen VORTEILSCARD Family um Euro 19 kann ein Erwachsener mit bis zu 50 Prozent Rabatt auf ÖBB-Standard-Einzelfahrkarten maximal zwei Kinder (zwischen 6 und 14 Jahren) gratis mitnehmen. Die VORTEILSCARD Family gilt nur, wenn die Kartenbesitzerin oder der Kartenbesitzer mit mindestens einem Kind gemeinsam reist und die mitreisenden Kinder auf der Fahrkarte eingetragen sind. Kleinkinder unter 6 Jahren reisen weiterhin gratis mit. Zu den mitgenommenen Kindern muss mit der neuen Family-Karte kein Verwandtschaftsverhältnis mehr nachgewiesen werden. Damit passen die ÖBB ihr Produkt an die Lebensrealität vieler Familien an. Patchwork-Familien oder ältere Geschwister bzw. Großeltern, die gemeinsam mit Kindern im Zug unterwegs sind, profitieren. InhaberInnen einer VORTEILSCARD Familie können diese selbstverständlich bis zum Ende ihrer Gültigkeit wie gewohnt nutzen und danach auf die neue VORTEILSCARD Family umsteigen.

EU-Vorgaben bringen Änderungen: Einstellung der VC-Zahlungsfunktion

Ab 1. Februar 2014 gilt ein einheitlicher Zahlungsverkehrsraum in der Europäischen Union (SEPA). Durch die SEPA-Bestimmungen steigen die Informationspflichten zu Bankeinzügen stark. Bei jedem Bankeinzug müssen Kunden in Zukunft schriftlich verständigt werden. Da dies für die derzeit gratis verfügbare Zahlungsfunktion der VORTEILS- und ÖSTERREICHCARD enorm hohe Zusatzkosten verursachen würde, stellen die ÖBB die Zahlungsfunktion im Auftrag und im Namen der card complete Service Bank AG zum 15. Jänner 2014 ein. Das mit der Zahlungsfunktion eng verknüpfte Club & Bonusprogramm läuft ebenfalls an diesem Tag aus. VORTEILSCARDs mit Zahlungsfunktion behalten natürlich weiterhin ihre Gültigkeit als Rabattkarte. Die betroffenen Kunden wurden bereits am 15. November per Brief über diese Änderungen informiert.

Einheitliche Nutzungsbestimmungen

Um Bahnfahren noch einfacher zu machen, haben die ÖBB für ihre Kunden 5 Basisangebote definiert, die jeweils mit einheitlichen Nutzungsbestimmungen versehen sind. Damit bieten die ÖBB ihren Fahrgästen mehr Übersicht und erleichtern die Wahl der richtigen Fahrkarte. Standard-Einzelfahrkarten sind künftig unabhängig von der Länge der Fahrtstrecke oder dem Vertriebskanal zwei Tage gültig. Daher muss bei gleichzeitiger Buchung einer Rückfahrt künftig ein Reisedatum für die Rückfahrt angegeben werden. Durch die einheitliche Gültigkeitsdauer ab 1. Jänner 2014 wird diese auf kurzen Strecken verlängert und auf langen Strecken verkürzt. Dies wird durch großzügige Erstattungsmöglichkeiten kompensiert: Vor dem ersten Gültigkeitstag können Standard-Tickets (Sonderbestimmungen für Online-/Mobile-Tickets) kostenlos erstattet werden. Die bisherige Gebühr von Euro 3 entfällt.

Unsere 5 Basisangebote

Standard-Tickets

Komfort-Tickets

SparSchiene-Tickets

Einfach-Raus-Tickets

ÖSTERREICHCARD

finden Sie im angehängten PDF.

Online-Tickets stornierbar

Vor dem ersten Geltungstag können die meisten Online-Standard-Tickets kostenlos storniert und umgebucht werden, wenn diese noch nicht bezogen wurden (Generierung als PDF, Ausdruck am Fahrkartenautomaten, Bezug in der Ticket-App, etc.). Für die Nutzung der Stornomöglichkeit müssen die Online-Tickets mit Kreditkarte bezahlt werden. Nicht stornierbar sind Online-Tickets, die per paybox oder Bankeinzug bezahlt wurden.

Neue Regelung für Fahrrad- und Hundemitnahme

Wer künftig sein Fahrrad im Zug innerhalb Österreichs mitnehmen will, muss nicht mehr aus 5 unterschiedlichen Tickets wählen -künftig gibt es einen einheitlichen Tarif für Nah- und Fernverkehr. Fahrradtickets sind als Einzelfahrkarte sowie als Wochen- oder Monatskarte erhältlich. Wichtig: Im Fernverkehr ist eine Reservierung für das Fahrrad um Euro 3 automatisch inkludiert. Im Nahverkehr bleibt das Einfach-Raus-Radticket, die günstige Tagesnetzkarte für 2 bis 5 Personen mit inkludierter Fahrradbeförderung, bestehen. Auch bei den Hundetickets wird künftig nur mehr zwischen Einzelfahrkarten sowie Wochen- und Monatskarten unterschieden. Hunde und Fahrräder kosten 10 Prozent des Fahrpreises 2. Klasse.

Der Preis von Fahrrad- und Hundekarten wird nicht mehr pauschal, sondern entfernungsabhängig berechnet. Dadurch sinken die Preise auf Kurz- und Mittelstrecken oder bleiben gleich. Auf Langstrecken muss entsprechend der Entfernung mehr bezahlt werden. Das fördert die Intermodalität im urbanen Raum und sorgt für mehr Tarifgerechtigkeit.

Schwarzfahren wird teurer

Fahrgäste, die ohne gültiges Ticket unterwegs sind, zahlen künftig Euro 70 wenn Sie die Fahrgeldnachforderung sofort im Zug begleichen und Euro 100 bei nachträglicher Zahlung.

Inkrafttreten der neuen Tarife

In Abstimmung mit den Nachbarbahnen werden mit dem europaweiten Fahrplanwechsel am 15. Dezember Preisanpassungen für internationale Bahnreisen vorgenommen. Die ÖBB haben sich entschlossen, den ÖBB-Haustarif für Inlandsreisen sowie das VORTEILSCARD-Angebot erst nach dem Weihnachtsreiseverkehr am 1. Jänner 2014 anzupassen. Bis dahin gelten die aktuellen Inlands-Tarife. VORTEILSCARDs und ÖSTERREICHCARDs behalten ihre Gültigkeit bis zum aufgedruckten Ablaufdatum. Alle Infos sind auf oebb.at abrufbar.

Qualitätsoffensive wird fortgesetzt

Mit dem railjet, neuem Catering, WLAN im railjet oder mehr Sauberkeit in den Zügen haben die ÖBB bereits in den letzten Jahren vieles verbessert. Die Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse bestätigen, dass die Verbesserungen von den Fahrgästen positiv wahrgenommen werden. Dieser Weg wird mit Hochdruck weiterverfolgt.

In allen Bundesländern setzen die ÖBB bereits Talent- und Desiro-Züge mit Komfortzonen ein. Bis Anfang 2016 werden pro Garnitur 28 bestehende Sitze durch neue Komfortsitze ersetzt. Darüber hinaus wird bis in den kommenden Monaten die Echtzeitinformation an 850 Bahnhöfen, die nicht mit Infomonitoren ausgestattet sind, verbessert. Dazu werden insgesamt 1.214 NFC-Infotafeln auf Bahnsteigen angebracht - per Handy können so die KundInnen ganz einfach die nächsten Verbindungen abfragen. Ende 2015 können schließlich die ersten Fahrgäste die neuen Nah- und Regionalverkehrszüge "ÖBB cityjet" nutzen. Insgesamt werden 100 cityjet-Garnituren schrittweise in den Bundesländern Wien, Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark eingesetzt.

ÖBB: Österreichs größter Mobilitätsdienstleister

Als umfassender Mobilitätsdienstleister sorgt der ÖBB-Konzern österreichweit für die umweltfreundliche Beförderung von Personen und Gütern. Die ÖBB gehören zu den pünktlichsten Bahnen Europas. Mit konzernweit 39.833 MitarbeiterInnen bei Bahn und Bus (davon 35.990 in Österreich, 3.843 im Ausland, zusätzlich 1.814 Lehrlinge) und Gesamterträgen von rd. 6,27 Mrd. EUR ist der ÖBB-Konzern ein wirtschaftlicher Impulsgeber des Landes. Strategische Leitgesellschaft des Konzerns ist die ÖBB-Holding AG.

* Quelle: Statistik Austria (7-12/2012); Österr. Nationalbank (Prognose 2013)

