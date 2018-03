FPÖ-Mölzer: EU hat im ukrainischen Machtkampf auf beide Seiten mäßigend einzuwirken

Parteinahme für eine Seite wäre falsch - Brüssel hat auch auf russische Interessen in der Ukraine Rücksicht zu nehmen

Wien (OTS) - Die Europäische Union müsse im ukrainischen Machtkampf sowohl auf die Regierung als auch auf die Opposition mäßigend einwirken, forderte heute der freiheitliche Delegationsleiter im EU-Parlament, Andreas Mölzer. "Gewalt der Polizei gegen Demonstranten ist zu verurteilen. Aber es ist auch festzustellen, dass politische Weichenstellungen bei Wahlen und nicht durch Besetzungen von Straßen und Regierungsgebäuden zu treffen sind", hielt Mölzer fest.

Auch müsse Brüssel berücksichtigen, so das freiheitliche Mitglied der Ukraine-Delegation des Europäischen Parlaments, dass die Ukraine ein ethnisch gespaltenes Land sei. "Der Westen der Ukraine ist auf die EU hin ausgerichtet, aber der mehrheitlich russisch besiedelte Osten orientiert sich an Moskau. Mit einer Parteinahme für eine der beiden Seiten läuft die EU Gefahr, sich zwischen die Stühle zu setzen", warnte Mölzer.

Deshalb müsse die EU auch auf die legitimen russischen Interessen Rücksicht nehmen, so der freiheitliche Europaabgeordnete. "Wenn jetzt Vergleiche mit der sogenannten Orangen Revolution angestellt werden, dann ist festzuhalten, dass dieser Umsturz maßgeblich vom westlichen Ausland finanziert und unterstützt wurde. Das alles mit dem Ziel, die Ukraine in die NATO zu führen. Dass der Kreml kein Interesse hat, dass der von den USA beherrschte Militärpakt an die russischen Grenzen heranrückt, liegt auf der Hand", schloss Mölzer.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

Tel.: 01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at



http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at