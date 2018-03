AK Kaske: Arbeitsmarktpolitik hat oberste Priorität

Arbeitgeber stärker in die Pflicht nehmen

Wien (OTS) - "Es muss alles getan werden, die ausufernde Arbeitslosigkeit zu bändigen", sieht AK Präsident Rudi Kaske alle Politikbereiche gefordert: "Die Schaffung und die Sicherung von Arbeitsplätzen muss jetzt oberste Priorität haben." Dafür, so Kaske, müssen wir unsere Hausaufgaben machen und unsere Anstrengungen zur Stärkung des Wirtschaftswachstums erhöhen. Investitionsvorhaben, die direkt oder indirekt für Beschäftigung sorgen, sind vorzuziehen und rasch umzusetzen. Dabei denkt der AK Präsident vor allem an den Ausbau der sozialen Infrastruktur - Kinderbetreuung und Pflege - und Investitionen in den sozialen Wohnbau. Kaske warnt auch davor, im Sozialsystem den Rotstift anzusetzen: "Der Sozialstaat, das hat sich schon einmal gezeigt, ist ein wichtiger Garant für die Stärkung der Kaufkraft." Auch die dramatische Situation der Älteren auf dem Arbeitsmarkt schreibt sich Monat für Monat fort. Kaske erneuert daher seine Forderung nach einem Bonus-Malus-System und betrieblicher Gesundheitsvorsorge: "Daran führt kein Weg vorbei. Wer will, dass die Menschen länger arbeiten, muss auch dafür die Rahmen-bedingungen bieten. Dazu gehört Arbeit, von der man leben kann und die notwen-dige Gesundheit, um überhaupt arbeiten zu können. Die Betroffenen müssen Chancen auf einen angemessenen Arbeitsplatz haben, die Unternehmen müssen einfach mehr Ältere beschäftigen."

