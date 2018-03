Zentralverband Spedition & Logistik fordert von Bundesregierung Bekenntnis zur Förderung des "Logistikstandort Österreich"

Deutsches Regierungsprogramm setzt vorbildhaft auf Vermarktungsoffensive "Logistics made in Germany"

Wien (OTS) - Die österreichischen Spediteure sorgen verlässlich dafür, dass der Waren- und Güteraustausch auf den Straßen und Schienen, sowie in der Luft und am Wasser reibungslos funktioniert. Der Wirtschaftsstandort Österreich kann ohne entsprechende Logistikdienstleistungen weder seiner Rolle als hervorragendes Exportland gerecht werden, noch erfolgreich an einer arbeitsteiligen, globalisierten Wirtschaft teilnehmen.

"Die Stärkung Österreichs als Logistikdrehscheibe ist eine große Chance, die von der kommenden Bundesregierung in Angriff genommen werden muss. Logistik ist ein zentraler Standortfaktor für eine florierende Wirtschaft und damit für die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Deshalb ist die nachhaltige Einbindung der Speditionsbranche in die Verkehrs- und Infrastrukturplanung unerlässlich", so der Präsident des Zentralverbandes Spedition & Logistik Wolfram Senger-Weiss.

Die österreichischen Spediteure fordern die kommende Bundesregierung deshalb auf, wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen zu schaffen:

Verstärkte Berücksichtigung der Logistikbranche bei der Infrastrukturplanung

Ausbau der Multimodalität, z.B. durch entsprechende Güterterminals

Entbürokratisierung und Verwaltungsvereinfachungen (v.a. im Straßenverkehrs-,Kraftfahrzeugs- und Zollrecht)

Bundesweite Gesamtlösung zum Thema Fahrverbote

Förderung von Innovationen z.B. im Bereich Aerodynamik und alternativer Antriebstechnologien

Um als Standort erfolgreich zu sein, muss die zunehmende Bedeutung von Logistikdienstleistungen seitens der Politik erkannt werden. Die Branche steht derzeit vor großen Veränderungen. Der massiv zunehmende Online-Handel, oder die immer stärker werdende Arbeitsteiligkeit in der Wirtschaft, müssen bei der Planung zukünftiger Logistikinfrastrukturen Berücksichtigung finden. Auch innerhalb der EU herrscht hier ein reger Wettbewerb um den besten Standort.

"Im gerade ausgearbeiteten deutschen Koalitionsvertrag von CDU/CSU/SPD wurde eine Vermarktungsoffensive "Logistics made in Germany" festgeschrieben. Die voraussichtlich zukünftigen Regierungspartner in Berlin haben damit ein klares Bekenntnis zur Förderung der Logistikbranche abgelegt. Wenn wir in Österreich weiterhin eine erfolgreiche und wettbewerbsfähige Speditionswirtschaft haben wollen, ist eine entsprechende Positionierung, verbunden mit konkreten Handlungen seitens der Politik unbedingt notwendig", so der Geschäftsführer des Zentralverbandes Spedition & Logistik, Oliver Wagner, abschließend.

Die Aufgabe des Zentralverband Spedition & Logistik ist es, die Interessen der Branche nachhaltig zu vertreten und damit den Wirtschaftsstandort Österreich zu stärken. Er wurde 1897 gegründet und ist unabhängig, überparteilich und verkehrsmittelneutral.

