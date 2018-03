FP-Mahdalik: Mahü-Verkehrsdebakel könnte 2.000 Arbeitsplätze kosten

Umsatzrückgänge bis zu 40% besorgniserregend

Wien (OTS) - "Angesichts der dramatischen Lage am Wiener Arbeitsmarkt ist das lange Zuwarten von Rot-Grün in Sachen Volksbefragung zum Verkehrsfiasko auf der Mariahilfer Straße unverantwortlich und könnte bis zu 2.000 Arbeitsplätze in den Bezirken 6 und 7 Kosten", warnt der Wiener FPÖ-Verkehrssprecher LAbg. Toni Mahdalik. Umsatzrückgänge von teilweise 40% haben bis Ende November einen finanziellen Schaden von 76 Mio. Euro angerichtet, welcher bis zu einem eventuell erst im Mai 2014 fertiggestellten Rückbau der Schikanen für Geschäftsleute und Kunden auf 190 Mio. Euro explodieren könnten. "Jeder Tag, den SPÖ und Grüne ungenützt verstreichen lassen, kostet Umsatz und schlussendlich auch Arbeitsplätze", kritisiert Mahdalik und fordert entschieden mehr Tempo von Rot-Grün. (Schluss)ho/pp

