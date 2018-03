Neuer Winterdiesel von Shell: kältefest bis minus 35 Grad* bei voller Leistung

Wien (ots) - Shell V-Power Diesel für den Winter flächendeckend in Österreich erhältlich

Kältefest bis minus 35 Grad*: Mit dem innovativen Shell V-Power Diesel für den Winter bietet Shell erstmals österreichweit einen Winterdiesel an, der bis minus 35 Grad* kältefest ist. Ab 5. Dezember können Kunden diesen verbesserten Treibstoff an allen Shell Stationen tanken, die V-Power Diesel anbieten. Und das ohne Preiserhöhung. Nikolas Iwan, Leiter des Shell Tankstellengeschäfts in Österreich, zeigt sich über die Einführung des Produktes erfreut: "Gerade in Österreich, mit seinen großen Höhenunterschieden und dementsprechend niedrigen Temperaturen im Winter ist der Bedarf an einem Diesel mit besonderer Kältefestigkeit hoch. Diesem Kundenwunsch werden wir mit dem neuen Shell V-Power Winterdiesel mehr als gerecht."

Nach den gesetzlichen Vorgaben muss Diesel in Österreich in der Wintersaison bis minus 20 Grad kältefest sein. Shell V-Power Diesel war in diesem Zeitraum bislang schon auf Temperaturen bis minus 22 Grad ausgelegt. "Jetzt stellen wir volle Leistungsfähigkeit bis minus 35 Grad* sicher", betont Iwan.

Entwickelt und auf die besonderen österreichischen Bedingungen angepasst wurde der neue Shell Winterdiesel im Shell Technology Center in Hamburg. "In der Forschungseinrichtung wurde die völlig neue Treibstoffformel innerhalb von nur sechs Monaten erarbeitet. Um die Kältefestigkeit von Diesel über die bisherige Qualität hinaus zu verbessern, war es notwendig, den sogenannten Cloud Point zu senken. Denn ab einer Temperatur von circa minus 7 Grad bilden sich bei herkömmlichem Winterdiesel Paraffinkristalle, die den Treibstoff eintrüben. Bei weiter sinkender Temperatur wachsen die Kristalle und führen ab einer gewissen Größe zur Verstopfung des Filters", erklärt Dr. Andreas Schäfer, Shell Treibstoffforscher.

Gängige Praxis in anderen Ländern ist, den Basistreibstoff mit kältefesteren Komponenten wie etwa Kerosin zu vermischen. Dadurch sinkt jedoch die Energiedichte des Treibstoffes. Mit anderen Worten:

Die Kältefestigkeit und die Leistung eines Dieseltreibstoffs entwickeln sich normalerweise gegenläufig. Schäfer: "Mit dem neuen Basistreibstoff in Verbindung mit dem speziell optimierten Kälteadditiv-Paket haben wir einen innovativen Premium-Dieseltreibstoff entwickelt, der dafür sorgt, dass die Kristallisation erst bei wesentlich niedrigeren Temperaturen einsetzt. Damit ermöglichen wir eine Kältefestigkeit von bis zu minus 35 Grad* und gewährleisten zugleich die gewohnt hohe Power & Performance von Shell V-Power Diesel."

* nach CFPP-Prüfnorm EN 116

